Mash: Песок с анапских пляжей будет токсичным ещё десять лет

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Песок на пляжах Анапы сохранит токсичность ещё как минимум в течение десяти лет из-за массового выброса мазута. Именно столько времен потребуется на восстановление живой природы после разлива чёрной жижи.
Об этом сообщает телеграм-канал Mash. В настоящее время всё побережье около города-курорта устлано мешками с мазутом — складывать вещество больше некуда. Пока волонтёры ждут технику, которая вывезет мусор на утилизационный полигон, упрямая чёрная масса просачивается сквозь полиэтилен, и всё приходится начинать заново. Местным властям не хватает транспорта для вывоза отходов и погибших птиц. Есть также недостаток металлической тары для мазута.
Смешанный с нефтесодержащим веществом песок можно утилизировать только на специальных полигонах, а в идеале — на нефтеперерабатывающих заводах. Перед уничтожением специалистам предстоит тщательно отделить песок от мазута, рассказала советник главы экологического общества Светлана Ковалевская.
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Александр Бойцов