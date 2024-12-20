Mash: Песок с анапских пляжей будет токсичным ещё десять лет

После опубликованной истории про Анастасию, которая записала видеообращение о том, что коллеги-мигранты ей предлагают групповой секс и грозят похитить в другую страну, в редакцию «Радио 1» стали приходить обращения от других девушек. Они тоже оказались жертвами угроз со стороны мигрантов.