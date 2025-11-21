Россиянка едва не погибла после встречи с ядовитой медузой на пляже
60-летняя женщина из России оказалась в больнице после встречи с ядовитой медузы на пляже в Дубае. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его данным, туристка столкнулась с тяжелой аллергической реакцией — отеком Квинке. У нее мгновенно опухла рука, и она стала терять сознание. Благодаря оперативной помощи очевидцев и медиков пострадавшая выжила. Предположительно, на нее напала кубомедуза с ярко-голубой окраской.
Ранее сообщалось, что от укуса кубомедузы в Малайзии скончался двухлетний ребенок из России. Трагедия произошла 15 ноября на пляже Сенанг острова Лангкави.
