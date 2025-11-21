Россиянка едва не погибла после встречи с ядовитой медузой на пляже

21 ноября 2025, 09:44

SHOT: Российскую туристку ужалила кубомедуза на пляже в Дубае

Фото: iStock/Damocean

60-летняя женщина из России оказалась в больнице после встречи с ядовитой медузы на пляже в Дубае. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.