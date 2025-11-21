Серийный похититель и насильник нянь подсадил девятилетнего сына на наркотики

21 ноября 2025, 10:31

Mash: Богородский маньяк подсадил девятилетнего сына на наркотики

Фото: iStock/ronstik

Серийный похититель и насильник нянь из Богородского сам употреблял наркотики и подсадил на них девятилетнего сына. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.