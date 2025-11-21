Серийный похититель и насильник нянь подсадил девятилетнего сына на наркотики
Mash: Богородский маньяк подсадил девятилетнего сына на наркотики
Серийный похититель и насильник нянь из Богородского сам употреблял наркотики и подсадил на них девятилетнего сына. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По словам выжившей девушки, мужчина установил по всему дому камеры. Также он продавал алкоголь и наркотики.
Кроме того, маньяк заставлял своих пленниц употреблять запрещенные вещества, а потом обвинял их в «наркомании» и кражах, избивал и насиловал.
Ранее телеграм-канал Baza писал, что психопат заставлял своего сына смотреть на изнасилование жертв. А в случае непослушания он поднимал на него руку.
Читайте также: