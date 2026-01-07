Mash: Россиянин сделал предложение бывшей жене и впал в кому в Таиланде
Российский турист в Таиланде оказался в коме вскоре после того, как сделал предложение руки и сердца своей бывшей супруге. Об этом сообщает Mash.
По данным СМИ, спасатель МЧС Дмитрий из Магадана перед Новым годом предложил экс-жене Екатерине попробовать начать отношения заново и вместе слетать на отдых на Пхукет. Женщина согласилась.
Уже на острове мужчина встал на колено и сделал предложение. Сразу после того, как Екатерина ответила «да», он потерял сознание. На место вызвали скорую помощь, и Дмитрия доставили в больницу, где врачи выявили опухоль головного мозга. Ему провели срочную операцию, после чего ввели в состояние искусственной комы.
Сейчас, как утверждается, близкие не могут организовать его транспортировку в Россию. Екатерина, по информации Mash, потратила на лечение все накопления — около трех миллионов рублей, однако этой суммы недостаточно для медицинской эвакуации.
Ситуацию осложняют и местные ограничения. В Таиланде невозможно быстро продать автомобиль или оформить онлайн-кредит, чтобы собрать недостающие средства.
