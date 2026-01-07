Пьяный россиянин избил и утопил мешавшего ему плачем малыша
21-летнего жителя Бузулука (Оренбургская область) заключили под стражу по делу о гибели малолетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.
По версии следствия, все произошло 6 января в квартире обвиняемого, где он находился вместе со своей сожительницей и ее сыном 2024 года рождения. Мужчина был пьяным. Когда ребенок начал плакать и помешал ему, он сначала нанес мальчику побои, а затем утопил его в ванной.
В региональном управлении СК уточнили, что возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Там же добавили, что подозреваемый полностью признал вину.
Ранее сообщалось, что пассажира охватило огнем из-за пауэрбанка в шанхайском метро.
Читайте также: