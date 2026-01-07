Женщина скончалась после частичного обесточивания Берлина
Пожилая жительница Берлина скончалась из‑за последствий отключения электроэнергии, вызванного поджогом подвесного кабельного моста. Об этом пишет Berliner Zeitung со ссылкой на замглавы столичной полиции Марко Лангнера.
По данным издания, 83‑летнюю пенсионерку в критическом состоянии обнаружил один из родственников, однако спасти её не удалось. Уточняется, что это первый подтверждённый в Берлине случай смерти, связанный с обесточиванием части города. Точная причина смерти не раскрывается.
Сенат Берлина сообщил, что электроснабжение полностью восстановили 7 января примерно в 14:10 по местному времени (16:10 мск).
Отключение произошло после пожара 3 января. Без света остались около 50 тыс. домохозяйств и порядка двух тысяч предприятий. Полиция сразу допускала версию умышленного поджога, позднее её подтвердили. Ответственность за диверсию взяла на себя леворадикальная анархистская группировка «Вулкан», действующая в Берлине и Бранденбурге под разными названиями около 14 лет.
В письме, направленном в полицию, радикалы заявили, что хотели «обесточить власть имущих», призвали к новым атакам на энергетические объекты и назвали акцию направленной против «имперского образа жизни».
Ранее власти города объявляли режим ЧС, а расследование передали Генпрокуратуре ФРГ в Карлсруэ, которая занимается делами об особо тяжких преступлениях, угрожающих государственной безопасности.
