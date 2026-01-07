Женщина скончалась после частичного обесточивания Берлина

07 января 2026, 20:01

Фото: istockphoto/Kunakorn Rassadornyindee

Пожилая жительница Берлина скончалась из‑за последствий отключения электроэнергии, вызванного поджогом подвесного кабельного моста. Об этом пишет Berliner Zeitung со ссылкой на замглавы столичной полиции Марко Лангнера.