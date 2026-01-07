Назвали причину падения вертолета R44 в Пермском крае
Крушение частного вертолета Robinson R44 в Бардымском муниципальном округе Пермского края, в котором погибли два человека, по предварительным данным произошло после того, как во время полета машина задела провода линии электропередачи. Об этом сообщил Ространснадзор в своем канале в Max.
Как уточняется, вертолет вылетел с территории базы отдыха «Ашатли парк», а затем при выполнении полета зацепил провода ЛЭП. Сейчас межрегиональное территориальное управление Ространснадзора по Приволжскому федеральному округу собирает и анализирует материалы по происшествию.
В частности, проверяются техническое состояние воздушного судна, погодные условия, квалификация экипажа, а также соблюдение правил эксплуатации и организация полетов. О дополнительных результатах расследования в ведомстве пообещали сообщить позже.
Частный двухместный вертолет потерпел крушение в Бардымском районе на территории базы отдыха «Ашатли-парк». По данным МЧС, погибли пилот и пассажир.
