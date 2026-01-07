Назвали причину падения вертолета R44 в Пермском крае

07 января 2026, 18:58

Фото: istockphoto/BogdanV

Крушение частного вертолета Robinson R44 в Бардымском муниципальном округе Пермского края, в котором погибли два человека, по предварительным данным произошло после того, как во время полета машина задела провода линии электропередачи. Об этом сообщил Ространснадзор в своем канале в Max.