Mash: штурм ИК-19 завершен, заложники спасены

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko
Штурм ИК-19 в Волгоградской области завершен. Как сообщает Mash, все заложники спасены, операция заняла полчаса, по данным журналистов, все террористы уничтожены. Штурм завершился в 16:30.
Ранее сообщалось о начале штурма исправительной колонии в регионе. Захватчики угрожали взорвать самодельную бомбу. Все происходящее в учреждении они снимали на мобильные телефоны.
Попытка провести запрещенные вещи была пресечена еще в конце марта текущего года. Тогда некий водитель получил административное наказание. Сотрудники колонии изъяли телефоны, USB-шнуры, наушники и прочие комплектующие для устройств.
Президенту России Владимиру Путину докладывали об обстановке на месте происшествия.
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В ИК-19 под Волгоградом пресекли попытку передать телефоны с камерой
Попытка провести запрещенные вещи была пресечена еще в конце марта текущего года. Тогда некий водитель получил административное наказание. Сотрудники колонии изъяли телефоны, USB-шнуры, наушники и прочие комплектующие для устройств.
Президенту России Владимиру Путину докладывали об обстановке на месте происшествия.
Читайте также:
Захватившие волгоградскую колонию назвали свои мотивы
Сообщается о штурме ИК-19 в Волгоградской области
В ИК-19 под Волгоградом пресекли попытку передать телефоны с камерой
Никита Кротов