Сообщается о штурме ИК-19 в Волгоградской области

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О штурме ИК-19 под Волгоградом сообщают СМИ. Некоторое время назад сообщалось, что в исправительном учреждении захватили заложников. Кроме того, уточнялось, что на место выехали сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний.
Нападавшие, по предварительным данным, причисляли себя к запрещенной в России террористической организации. Позже они грозились взорвать здание, собрав самодельное взрывное устройство. Президент Владимир Путин в курсе происходящего в регионе.
Также известно, что в конце марта текущего года на территорию колонии пытались провезти запрещенные вещи, а именно, мобильные телефоны, на которые снималось происходящее, и комплектующие к мобильникам.
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Никита Кротов