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В ИК-19 под Волгоградом пресекли попытку передать телефоны с камерой

23 августа 2024, 15:48
Фото: istockphoto/Петр Ткаченко

Фото: istockphoto/Петр Ткаченко

В ИК-19 под Волгоградом, где некоторое время назад захватили заложников, была пресечена попытка передачи запрещенных вещей. В частности, речь идет о телефонах с камерой. Как сообщает RT, «запрещенку» пробовали передать в конце марта текущего года.
Тогда, по данным местных СМИ, изъяли 38 устройств с зарядками, 15 плееров, 29 USB, 27 наушников. Водитель авто, который все это привез, получил «административку».

Заключенные, которые сегодня захватили колонию, снимали все происходящее на мобильный телефон.



Ранее сообщалось, что опубликованы фотографии предполагаемых террористов, причастных к нападению на исправительное учреждение в Волгоградской области.

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#россия
#волгоградская область
#колония
#тюрьма
#новости
На стройке бетонная плита насмерть придавила 10-летнего мальчика
23 августа 2024, 16:00

Фото: istockphoto / Motortion

В Алапаевске, Свердловская область, произошла трагедия: бетонная плита насмерть придавила 10-летнего мальчика на стройке. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
По информации ведомства, дети проникли через забор на территорию частного домовладения, где находились строительные материалы.

«Во время игры на ребёнка упала бетонная плита, и он получил травмы, от которых скончался на месте. Мальчик рос в многодетной семье, семья характеризуется положительно», — сообщили в ведомстве.

Правоохранительные органы проведут проверку. Если будут выявлены основания, то будут приняты меры прокурорского реагирования.

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#семья
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Губернатор Волгоградской области впервые прокомментировал захват заложников в колонии
Волгоградский губернатор Бочаров: оперштаб координирует освобождение заложников
23 августа 2024, 15:34

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

В Волгоградской области создали оперштаб для координирования работы по освобождению заложников в исправительной колонии №19 в городе Суровикино. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, его слова публикует Telegram-канал областной администрации.
По словам главы региона, в готовность приведены силы санитарной авиации и опорные больницы Волгограда. Политик отметил, что сил и средств для оказания помощи пострадавшим достаточно.

Бочаров заключил, что угрозы гражданскому населению в настоящее время нет. Он призвал граждан доверять только официальным источникам информации.

Напомним, 23 августа колония №19 в Волгограде оказалась захвачена несколькими людьми, которые являются членами преступной группировки. В результате захвата заложников в волгоградской колонии погибли три человека, нескольким заложникам удалось сбежать.

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Shot: террористы заявили, что собрали в ИК-19 СВУ, и угрожают его взорвать
23 августа 2024, 15:27

Фото: istock/Oleksiy Samsonov

Террористы заявили, что собрали в ИК-19 в Волгоградской области СВУ, и угрожают его взорвать. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Ранее поступила информация о захвате заложников в колонии №19 в Волгоградской области. В результате инцидента погибли три человека, двоим удалось сбежать от захватчиков. Было возбуждено уголовное дело. Четыре сотрудника УФСИН госпитализированы с травмами.

Для расследования уголовного дела создана следственная группа, в состав которой вошли наиболее опытные следователи и криминалисты областного управления СКР.

В сети были опубликованы снимки предполагаемых террористов, которые причастны к захвату. В числе преступников: Тошев Рамзиндин 1995 г.р., Наврузи Рустамчон 2001 г.р., Хусинов Темур 1995 г.р. и Тошов Назирчон 1996 г.р. Все они являются гражданами Таджикистана и Узбекистана.

До этого сообщалось, что сотрудники ИК-19 в Волгоградской области приняли присягу за день до захвата. В качестве гостей были приглашены ветераны УИС. Помимо этого, на мероприятии присутствовали родители молодых сотрудников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#скр
#дело
#уголовное дело
#следователи
#родители
#уфсин
#сотрудники
#информация
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Делом о захвате заложников в ИК-19 займутся наиболее опытные следователи
СК: дело о захвате в ИК-19 будут расследовать наиболее опытные специалисты
23 августа 2024, 15:15

Фото: istock/blinow61

В состав группы, занимающейся расследованием дела о захвате заложников в ИК-19, вошли наиболее квалифицированные специалисты волгоградского управления Следственного комитета России. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального СУСК.
Ранее появилась информация, что колонию №19 в Волгоградской области захватили заложники. В результате захвата погибли три человека, двоим удалось сбежать от захватчиков. Было возбуждено уголовное дело. Госпитализированы четверо пострадавших сотрудников УФСИН.

«Для расследования уголовного дела создана следственная группа, в состав которой вошли наиболее опытные следователи и криминалисты областного управления СКР. Ход неотложных следственных действий на месте преступления курирует руководитель регионального следственного управлениям», — указано в сообщении.

До этого сообщалось, что сотрудники ИК-19 в Волгоградской области приняли присягу за день до захвата. В качестве гостей были приглашены ветераны УИС. Помимо этого, на мероприятии присутствовали родители молодых сотрудников, которые отличились в культурной, служебной и спортивной жизни учреждения.

В исправительной колонии №12 в Донецкой народной республике трое осужденных заблокировали сотрудников учреждения. Заключенные «препятствовали осуществлению ими должностных полномочий». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#скр
#дело
#уголовное дело
#следователи
#родители
#ветераны
#уфсин
#сотрудники
#информация
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Кровавый захват ИК-19 в Волгоградской области: что происходит прямо сейчас
Обстановка в ИК-19 в Суровикино: теракт, захват заложников, жертвы
23 августа 2024, 14:39

Фото: istockphoto / mercava

Несколько заключенных исправительной колонии № 19 Волгоградской области захватили заложников во время заседания дисциплинарной комиссии, известно о нескольких пострадавших. О том, что происходит в ИК в настоящее время и какие требование выдвинули захватчики – в материале «Радио 1».

Что произошло в ИК-19 в Волгоградской области


Несколько заключенных ИК-19 в городе Суровикино Волгоградской области захватили заложников во время заседания дисциплинарной комиссии. Ответственность за организацию мятежа на себя взяли радикальные исламисты, которые идентифицировали себя, как сторонники ИГИЛ*.

По предварительным данным, среди участников мятежа два уроженца Узбекистана и выходец из Республики Таджикистан.

Что происходит в колонии ИК-19


В Сети появилось видео с места происшествия. На записи присутствуют трое нападавших, включая оператора. Один из них в форме заключенного, второй нет, оператора не видно. Видео снято в рабочем кабинете, на полу которого лежат без движения в крови трое мужчин в камуфляже, еще одного сотрудника нападавшие держат в заложниках.

На одном из роликов радикалы выкрикивают слово «муртад» в адрес погибшего — это термин для обозначения мусульманина, который отрёкся от Аллаха и стал «вероотступником».

Требования радикалов из колонии в Волгоградской области


Фото: istockphoto/Marina Denisenko


По сведениям Mash, экстремисты уже заявили о требованиях – два миллиона долларов и вертолёт для побега. Лишь при выполнении этих условий они готовы освободить своих заложников. Вертолет должен иметь возможность вылететь через границу с Грузией, также на борту надо оставить пилота. По последним данным, к ИК-19 прибыл вертолет, однако неизвестно, было ли направлено воздушное судно для удовлетворения нужд бандитов.

Потери и пострадавшие в ИК-19


По информации Telegram-канала Baza, в результате захвата погибли три человека. Двум заключенным удалось сбежать от захватчиков, однако они получили серьезные ранения и были доставлены в медицинское учреждение. Среди пострадавших также находятся сотрудники колонии, включая начальника спецучреждения Андрея Девятова, который сейчас находится в реанимации.

Меры по освобождению заложников


В данный момент проводятся активные мероприятия по освобождению заложников. В пресс-службе ФСИН РФ сообщают, что группа сотрудников центрального аппарата ФСИН выехала в регион для проведения проверки и координации действий. Также сообщается, что из волгоградской мечети в ближайшее время приедет для переговоров мулла, ему нужно примерно 1,5 часа на дорогу. Возле ИК-19 продолжают дежурить медики, чтобы оперативно оказать помощь освобожденным заложникам.

Уголовное дело


Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по фактам захвата заложников и дезорганизации деятельности исправительных учреждений. Ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств инцидента.

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Число жертв захвата заложников в российской колонии выросло

*Запрещённая в России террористическая организация
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#фсин
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Опубликованы фото террористов, подозреваемых в захвате ИК-19 в Волгоградской области
Опубликован список террористов, захвативших ИК-19 в Волгоградской области
23 августа 2024, 14:29

Фото: iStock/sqback

В сети опубликованы снимки предполагаемых террористов, которые причастны к захвату заложников в волгоградской колонии ИК-19. Снимки публикует Telegram-канал Baza.
Отмечается, что в числе преступников: Тошев Рамзиндин 1995 г.р., Хусинов Темур 1995 г.р., Наврузи Рустамчон 2001 г.р. и Тошов Назирчон 1996 г.р. Все они являются гражданами Узбекистана и Таджикистана, террористы были осуждены по делам о сбыте наркотиков.




Хусинова признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью. Все злоумышленники судимы впервые.

Напомним, 23 августа колония №19 в Волгограде оказалась захвачена несколькими людьми, которые являются членами преступной группировки. В результате захвата заложников в волгоградской колонии погибли три человека, нескольким заложникам удалось сбежать.

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#уголовное колония
#сотрудники
#фсин
#волгоградская область
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После захвата заложников в волгоградской колонии завели уголовное дело
СК завел уголовное дело после захвата заложников в волгоградской колонии №19
23 августа 2024, 14:17

Фото: iStock/Akintevs

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников в исправительной колонии. Об этом сообщили в СК РФ.
На данный момент проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.

Напомним, 23 августа колония №19 в Волгограде оказалась захвачена несколькими людьми, которые являются членами преступной группировки. В результате захвата заложников в волгоградской колонии погибли три человека, нескольким удалось сбежать.

Ранее сообщалось, что 16 июня обвиняемые, которые содержатся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#колония
#сизо
#информация
#волгоградская область
#тюрьма
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В Волгоградскую область выехали сотрудники ФСИН после захвата заложников в ИК-19
23 августа 2024, 14:11

Фото: istock/Nataliia Yankovets

Для проведения проверки в Волгоградскую область после захвата заложников в ИК-19 направилась группа сотрудников центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказания. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее стало известно, что колонию №19 в Волгоградской области захватили заложники. В результате захвата заложников погибли три человека, двоим удалось сбежать от захватчиков.

«В связи с чрезвычайным происшествием в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области в регион незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки», — отмечается в сообщении.

Появилась новая информация о ситуации в ИК №19 в Волгоградской области
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До этого в исправительной колонии №12 в ДНР трое осужденных заблокировали сотрудников учреждения. Заключенные «препятствовали осуществлению ими должностных полномочий».

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#проверки
#днр
#всу
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Число жертв захвата заложников в российской колонии выросло
Три человека погибли при захвате заложников в волгоградской ИК-19
23 августа 2024, 14:04

Фото: iStock/Motortion

В результате захвата заложников в волгоградской колонии ИК-19 погибли три человека. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Уточняется, что двоим удалось сбежать от захватчиков. Среди них один сотрудник колонии и один заключенный.

Сбежавших доставили в медучреждение с резанными и проникающими ранениями. Согласно информации Telegram-канала SHOT, серьезные ранения получили четверо сотрудников исправительной колонии. Среди них начальник спецучреждения Андрей Девятов. В настоящее время он находится в реанимации.

Напомним, 23 августа колония №19 в Волгограде оказалась захвачена несколькими людьми, которые являются членами преступной группировки.

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#колония
#telegram
#информация
#волгоградская область
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