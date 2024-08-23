В ИК-19 под Волгоградом пресекли попытку передать телефоны с камерой

Фото: istockphoto/Петр Ткаченко
В ИК-19 под Волгоградом, где некоторое время назад захватили заложников, была пресечена попытка передачи запрещенных вещей. В частности, речь идет о телефонах с камерой. Как сообщает RT, «запрещенку» пробовали передать в конце марта текущего года.
Тогда, по данным местных СМИ, изъяли 38 устройств с зарядками, 15 плееров, 29 USB, 27 наушников. Водитель авто, который все это привез, получил «административку».
Заключенные, которые сегодня захватили колонию, снимали все происходящее на мобильный телефон.
Ранее сообщалось, что опубликованы фотографии предполагаемых террористов, причастных к нападению на исправительное учреждение в Волгоградской области.
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Заключенные, которые сегодня захватили колонию, снимали все происходящее на мобильный телефон.
Ранее сообщалось, что опубликованы фотографии предполагаемых террористов, причастных к нападению на исправительное учреждение в Волгоградской области.
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Никита Кротов