Захватившие волгоградскую колонию назвали свои мотивы

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Заключенные, захватившие колонию №19 в Волгоградской области, объяснили причину бунта. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По их словам, таким способом они мстят за террористов, которые совершили нападение на «Крокус Сити Холл». Как уточняет Telegram-канал Baza, злоумышленники пояснили, что якобы не требовали 2 миллиона долларов и вертолет, о чем сообщалось ранее.
В настоящее время штурм волгоградской ИК-19 завершён. Согласно предварительным данным, все захватчики обезврежены, а заложники спасены.
Напомним, 23 августа колония №19 в Волгограде оказалась захвачена несколькими людьми, которые являются членами преступной группировки. В результате захвата заложников в волгоградской колонии погибли три человека, нескольким заложникам удалось сбежать.
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В настоящее время штурм волгоградской ИК-19 завершён. Согласно предварительным данным, все захватчики обезврежены, а заложники спасены.
Напомним, 23 августа колония №19 в Волгограде оказалась захвачена несколькими людьми, которые являются членами преступной группировки. В результате захвата заложников в волгоградской колонии погибли три человека, нескольким заложникам удалось сбежать.
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Екатерина Коршунова