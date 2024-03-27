Mash Siberia: Из-за сильного тумана в Омск не могут попасть сразу несколько самолётов

В омском аэропорту из-за тумана задерживаются вылеты и приземления самолётов, рассказал Telegram-канал Mash Siberia. Задержано восемь рейсов авиакомпаний «Аэрофлот», «Сибирь», «Победа» в Москву и Санкт-Петербург, а пять самолётов вообще не могут приземлиться. Некоторые пассажиры ждут своей посадки, как пишет издание «АиФ-Омск», уже более 9 часов.