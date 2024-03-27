Mash Siberia: Из-за сильного тумана в Омск не могут попасть сразу несколько самолётов

Фото: iStock/Oleg_Ivanov
В омском аэропорту из-за тумана задерживаются вылеты и приземления самолётов, рассказал Telegram-канал Mash Siberia. Задержано восемь рейсов авиакомпаний «Аэрофлот», «Сибирь», «Победа» в Москву и Санкт-Петербург, а пять самолётов вообще не могут приземлиться. Некоторые пассажиры ждут своей посадки, как пишет издание «АиФ-Омск», уже более 9 часов.
Один из задержанных рейсов следует по маршруту Санкт-Петербург — Омск — Санкт-Петербург. Три рейса из Москвы также задерживаются и должны вернуться в столицу после прилета. Рейсы из Москвы и Иркутска были отправлены в Новосибирск до стабилизации погодных условий.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Несколько самолетов, которые летели в Улан-Удэ, из-за сильного ветра ушли на посадку на запасной аэропорт Иркутска. Об этом сообщил генеральный директор воздушного узла «Байкал» Дмитрий Гармаев в своем Telegram-канале.
Региональное ГУ МЧС накануне сообщило, что в Бурятии 27 марта объявлено штормовое предупреждение из-за метели, мокрого снега и сильного ветра с порывами до 24 м/с. Жителей региона предупредили о возможных снежных заносах и гололедице. Также в ведомстве предупредили о риске схода снежных лавин в Северо-Байкальском районе в течение ближайших суток.
Читайте также:
Несколько летевших в Улан-Удэ самолетов из-за ветра сели в Иркутске
Летевший из Красноярска самолет готовится к аварийной посадке в Чите
На Сахалине самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Ранее «Радио 1» сообщало, что Несколько самолетов, которые летели в Улан-Удэ, из-за сильного ветра ушли на посадку на запасной аэропорт Иркутска. Об этом сообщил генеральный директор воздушного узла «Байкал» Дмитрий Гармаев в своем Telegram-канале.
Читайте также:
Несколько летевших в Улан-Удэ самолетов из-за ветра сели в Иркутске
Летевший из Красноярска самолет готовится к аварийной посадке в Чите
Артем Путинцев