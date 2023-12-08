Mash: Сын экс-министра спорта Хакасии погиб во время тура на снегоходах

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В Хакасии два человека погибли во время тура на снегоходах, один из них — сын бывшего министра спорта региона Василий Денщиков. Об этом сообщает Mash.
По данным канала, 4 туристические группы выехали 6 декабря с базы в посёлке Приисковое в Хакасии. Через время начался снежный буран, сбившая туристов с маршрута. Сообщается, что 27 мужчинам и одной девушке пришлось ночевать в горах. Одна из групп взяла с собой спутниковый телефон, с помощью которого они смогли вызвать МЧС. Но из-за погоды спасатели вышли на поиски только к утру.
По информации канала, скончались 35-летний Марат Закеев из Альметьевска и 26-летний сын экс-министра спорта Василий. Остальных туристов успешно эвакуировали.
Ранее сообщалось, что сотрудники Мособлпожспаса вытащили дважды провалившуюся под лёд собаку. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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По информации канала, скончались 35-летний Марат Закеев из Альметьевска и 26-летний сын экс-министра спорта Василий. Остальных туристов успешно эвакуировали.
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Алина Юрчак