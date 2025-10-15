В Екатеринбурге умер ребенок после выпитого чая

15 октября 2025, 13:17

Фото: iStock/kan2d

В Академическом районе Екатеринбурга скончался маленький ребёнок после того, как выпил чай. Об этом сообщает kp.ru.





Инцидент произошёл 6 октября на улице Академика Парина. Предварительно, около 17:40 мальчик сделал несколько глотков из кружки, после чего у него начался сильный приступ рвоты.



Как рассказал источник издания, мать почти сразу вызвала скорую помощь, но через несколько минут ребёнок потерял сознание. Прибывшие врачи констатировали смерть.



Вероятно, причиной гибели стала аспирация рвотными массами.





«Следственный комитет проводит проверку. Мальчику был один год и девять месяцев. Проблем со здоровьем у малыша не было, на учете семья не состояла», — сообщил собеседник издания.