В Москве задержали парня, «по приколу» проникшего на территорию университета им. Баумана
Столичные росгвардейцы задержали молодого человека, который попытался пройти на территорию Московского государственного технического университета им. Баумана по поддельному пропуску. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Отмечается, что инцидент произошёл, когда охранник заметил подозрительного посетителя и вызвал Росгвардию. 18-летний парень не смог дать внятного объяснения своему поступку. Он признался, что пропуск ему дал знакомый, а в университет он пришёл «просто по приколу».
В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия.
