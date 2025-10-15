Достижения.рф

В Москве задержали парня, «по приколу» проникшего на территорию университета им. Баумана

Фото: iStock/Diy13

Столичные росгвардейцы задержали молодого человека, который попытался пройти на территорию Московского государственного технического университета им. Баумана по поддельному пропуску. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».



Отмечается, что инцидент произошёл, когда охранник заметил подозрительного посетителя и вызвал Росгвардию. 18-летний парень не смог дать внятного объяснения своему поступку. Он признался, что пропуск ему дал знакомый, а в университет он пришёл «просто по приколу».

В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия.

Анастасия Чинкова

