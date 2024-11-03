МВД: у коллекционера украли две картины на 10 млн. руб. в Петербурге

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Две картины, чья общая стоимость составляет десять миллионов рублей, исчезли из квартиры коллекционера в Северной столице, проинформировали в главке регионального управления МВД. Открыто уголовное производство по статье о краже. Уточняется, что потерпевшему 74 года.
«Пожилой мужчина, проживающий в поселке Ленинское Выборгского района Ленобласти, сообщил, что в период его длительного отсутствия из его квартиры в доме по улице Некрасова была совершена кража двух картин. По словам пострадавшего, материальный ущерб превысил 10 миллионов рублей», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Ранее сообщалось, что в Петербурге подозреваемый в подрыве опор линий электропередачи заключен под стражу. Свою вину мужчина не признает, однако следствие считает иначе.
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