Цыгане вымогали деньги и угрожали подросткам в Волгоградской области

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Цыгане вымогали деньги и угрожали подросткам в городе Волжском Волгоградской области. Об этом сообщает региональный СК. Возбуждено уголовное дело.
«6 ноября 2024 года в социальных медиа опубликованы кадры видеозаписи, на которых группа молодых людей на улице города Волжского совершают противоправные действия в отношении подростков. По сведениям автора публикации, фигуранты у несовершеннолетних, в том числе, вымогали денежные средства и высказывали в их адрес угрозы», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее в Сети появилось видео, на котором видно как возле ТЦ «Планета Лета» толпа цыганских детей пристала к школьникам. Они требовали деньги и угрожали подросткам. Девушка достала телефон и начала снимать их на камеру, тогда к ней подошел взрослый цыган и потребовал удалить видео.
По данным СМИ, цыгане живут в рабочем посёлке. Родители детей уже неоднократно обращались в полицию по факту противоправных действий, но ничего не меняется.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве и вымогательстве.
В настоящее время следователи устанавливают преступников и выявляют обстоятельства инцидента, который был зафиксирован на камеру телефона. Для помощи в раскрытии данного преступления в Волжский выехали следователи-криминалисты областного управления СК РФ.
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Элина Позднякова