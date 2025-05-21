Пьяная пассажирка самолета открыла аварийный люк перед вылетом из Калининграда

Фото: iStock/Dushlik
Рейс из Калининграда в Санкт-Петербург задержала пассажирка, которая пыталась открыть аварийный выход после посадки на борт Boeing 737-800 (RA-73658). Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Smartavia.
По данным источника, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Бортпроводники не позволили ей осуществить задуманное и высадили из самолета, который в тот момент все еще находился на стоянке. На месте также работал наряд полиции.
В публикации уточняется, что после проверки техниками самолет взлетел, отправившись в пункт назначения – аэропорт «Пулково».
Ранее сообщалось о пассажирском самолете авиакомпании S7, который внезапно сменил курс и приземлился в другом городе из-за поломки.
Читайте также:
Бывшего замгубернатора Тамбовской области подозревают во взяточничестве
Сбежавшие в Химках заключенные на самом деле не скрывались, а ждали автобус
Москвич, метнувший нож в машину с ребёнком, убедил суд в своей правоте
В публикации уточняется, что после проверки техниками самолет взлетел, отправившись в пункт назначения – аэропорт «Пулково».
Ранее сообщалось о пассажирском самолете авиакомпании S7, который внезапно сменил курс и приземлился в другом городе из-за поломки.
Читайте также:
Бывшего замгубернатора Тамбовской области подозревают во взяточничестве
Сбежавшие в Химках заключенные на самом деле не скрывались, а ждали автобус
Москвич, метнувший нож в машину с ребёнком, убедил суд в своей правоте
Лидия Пономарева