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Пьяная пассажирка самолета открыла аварийный люк перед вылетом из Калининграда

Фото: iStock/Dushlik

Фото: iStock/Dushlik

Рейс из Калининграда в Санкт-Петербург задержала пассажирка, которая пыталась открыть аварийный выход после посадки на борт Boeing 737-800 (RA-73658). Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Smartavia.
По данным источника, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Бортпроводники не позволили ей осуществить задуманное и высадили из самолета, который в тот момент все еще находился на стоянке. На месте также работал наряд полиции.

В публикации уточняется, что после проверки техниками самолет взлетел, отправившись в пункт назначения – аэропорт «Пулково».

Ранее сообщалось о пассажирском самолете авиакомпании S7, который внезапно сменил курс и приземлился в другом городе из-за поломки.

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«Он это все снимал»: 14-летний подросток изнасиловал первоклассника на глазах у друзей в Нижегородской области, подробности
В Нижегородской области подросток изнасиловал первоклассника на глазах у друзей
21 мая 2025, 16:42

Фото: iStock/stefanamer

В небольшой деревне Нижегородской области 14-летний подросток изнасиловал первоклассника на глазах у друзей, которые снимали это на видео и позже выложили шокирующие кадры в социальные сети. Пострадавший сейчас в тяжелом психоэмоциональном состоянии и его родители не позволяют ему ходить в школу. Подробнее о происшествии расскажет «Радио 1».

Жестокое изнасилование и съемка на камеру

Мать пострадавшего мальчика в глубоком шоке, похоже, она до сих пор не может прийти в себя: ее взгляд пустой, на вопросы она отвечает односложно. Женщина не знает, что делать дальше. Ее сына-первоклассника изнасиловал соседский 14-летний юноша. Насильник надругался над мальчиком на глазах у своих друзей, которые и снимали все на видео. Ролик выложили в социальные сети. О том, что случилось, узнал весь район.

«Он это все снимал, друг снимал. Зачем? Он что, не мог сказать: "Да ты что?! Зачем?!" Хихикали, подхихикивали, смеялись», – заявила местная жительница.
Теперь первоклассник испытывает страх перед тем, что в школе его будут травить. Он не выходит из дома и избегает общения даже с друзьями. Местные жители отмечают, что за последние полгода это уже третий подобный случай в округе.


Не первый случай

Фото: iStock/mactrunk
При расследовании инцидента полицейские выяснили, что за последние полгода в районе произошло несколько подобных случаев.
«Совсем недавно произошел еще один инцидент. Группа семиклассников затащила своего одноклассника в сарай, где жестоко его избили и заставили раздеться до гола, снимая все на видео. Они насмехались над ним и издевались», – рассказала местная жительница Галина телеканалу РЕН ТВ.
Однако один из пострадавших школьников нашел в себе силы поделиться своей историей. Он рассказал, что в тот день зашел проведать подругу, которая жила в общежитии, а затем решил поздороваться с ее соседом, 46-летним знакомым. Тот неожиданно схватил его, повалил на кровать и прижал голову к подушке. Вырваться удалось лишь через некоторое время.

Мальчик долгое время скрывал события того дня, но сам насильник вскоре начал рассказывать о своих действиях. По словам местных жителей, он хвастался своими похождениями во время застолья, что вызвало большой общественный резонанс. Вместо того чтобы обратиться в полицию, соседи решили устроить самосуд: сначала избили его, а затем попытались разгромить его квартиру. Родственникам подозреваемого пришлось покинуть город из-за угроз. В итоге следователи задержали мужчину и возбудили уголовное дело, суд поместил его под стражу.

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Насилие над животными

В этом районе Нижегородской области жертвами извращенцев становятся не только дети, но и животные. Несколько лет назад местные жители обсуждали случай, когда сосед неоднократно изнасиловал козу. По слухам, он взламывал сарай пенсионерки, где жили парнокопытные, и нападал на одну и ту же жертву. Несмотря на установленные факты насилия, полиция тогда не возбудила уголовное дело против зоофила.

Теперь реальный срок может грозить 14-летнему подростку, обвиняемому в изнасиловании первоклассника, так как он уже достиг возраста уголовной ответственности. Его отправили под домашний арест.

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Компромат на Зеленского и его окружение: кто и за что убил экс-советника Януковича Андрея Портнова в пригороде Мадрида
21 мая 2025, 15:31

Фото: istockphoto / nixki

Испанские правоохранительные органы подтвердили, что утром 21 мая в пригороде Мадрида был застрелен бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов. Инцидент произошёл у входа в Американскую школу. Подробности произошедшего и возможные версии следствия, расскажет «Радио 1».

Что случилось в Мадриде: детали убийства экс-советника Януковича


Утром 21 мая в пригороде Мадрида Посуэло-де-Аларкон был застрелен бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов. Ему было 52 года. Трагедия произошла у ворот Американской школы, когда Портнов направлялся к своему автомобилю — чёрному Mercedes.

Испанская полиция подтвердила факт убийства и сообщила, что к нападению, предположительно, причастны двое или трое неизвестных. По информации El Pais, одна из пуль попала Портнову в шею, после чего, по данным El Mundo, он был добит выстрелом в голову. Это, по мнению источников издания, указывает на профессиональный, хладнокровно спланированный характер убийства.

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Полиция разыскивает одного из подозреваемых — высокого худощавого мужчину, который, как сообщается, скрылся в сторону парка Каса-де-Кампо на западе испанской столицы. Следствие не исключает ни личных конфликтов, ни вмешательства организованных преступных группировок. На месте преступления работает судебно-медицинская полиция.

Сигнал о происшествии поступил в экстренные службы между 9:10 и 9:15 утра от прохожего, обнаружившего раненого мужчину. Прибывшие медики из службы Summa 112 зафиксировали смерть — на теле Портнова были как минимум три огнестрельных ранения, несовместимых с жизнью.

Кто такой Андрей Портнов: биография, карьера, взгляды


Андрей Портнов родился в 1973 году в Луганске. Окончил Восточно-украинский государственный университет, начал карьеру в сфере регулирования фондового рынка. С 2006 по 2010 годы был депутатом Верховной Рады от «Блока Юлии Тимошенко». Позже занял пост заместителя главы администрации президента Януковича и курировал судебную реформу.

После смены власти в 2014 году покинул Украину — сначала выехал в Россию, затем перебрался в Австрию, где занимался адвокатской практикой. Сообщается, что он получил российское гражданство.

Андрей Портнов (фото: телеграмм-канал @PortnovUA)

Портнов ранее находился в базе данных украинского сайта «Миротворец», куда был внесён в апреле 2015 года с формулировкой «изменник Родины». Его обвиняли в призывах к убийству граждан Украины, подрыву территориальной целостности страны и нарушению законодательства о гражданстве.

Кроме того, США вводили против Портнова санкции, обвинив его в попытках установить политический контроль над судебной системой Украины.

Возможные версии убийства Портнова в Испании


По сообщениям СМИ, Портнова атаковали, когда он собирался сесть в машину. Нападавшие открыли огонь и скрылись в лесистой местности. Информация о применённом оружии пока не раскрывается — расследование только началось.


Согласно заявлениям дипломата Родиона Мирошника, Портнов якобы обладал компроматом на окружение действующего президента Украины Владимира Зеленского и мог представлять опасность для ряда высокопоставленных лиц.

«Портнов был влиятельным чиновником периода правления Януковича. Вполне мог обладать данными из "забытого прошлого", способными испортить "безупречную репутацию" отдельных персонажей из нынешней власти. Либо обладать иной информацией, опасной для кого-то из окружения Зеленского, либо его самого», — написал Мирошник в своем Telegram-канале.

Он назвал нападение «внесудебной казнью» и усомнился в том, что мотивы убийства носят случайный характер. По его мнению, выстрелы, особенно контрольный в голову, говорят о профессиональной подготовке преступников.

Андрей Портнов (фото: телеграмм-канал @PortnovUA)

Украинский журналист Анатолий Шарий заявил, что незадолго до гибели Портнов намеревался обнародовать компрометирующие материалы в отношении президента Украины Владимира Зеленского и его окружения.

«К сожалению, сердце Андрея остановилось до момента обнародования им компромата на Зеленского и его преступное окружение», — сообщий Шарий в своём telegram-канале.
Блогер также предположил, что за убийством может стоять офис президента Украины. Кроме того, он провёл параллели между произошедшим и покушениями на него самого, которые также произошли в Испании в 2023–2024 годах.

Следствие продолжается, и пока ни одна из версий не получила официального подтверждения.

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Бывшего замгубернатора Тамбовской области подозревают во взяточничестве
SHOT: экс-замглавы Тамбовской области подозревают во взяточничестве, он задержан
21 мая 2025, 14:55

Фото: iStock/undefined undefined

Бывший замгубернатора Тамбовской области Сергей Иванов задержан, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, рассматривается версия, что Иванов получил деньги от основателя группы «Русагро» Вадима Мошковича, который с конца марта находится под следствием за мошенничество. Предварительно, Мошкович сдал Иванова.

В ближайшее время бывшему чиновнику вынесут приговор.

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Сбежавшие в Химках заключенные на самом деле не скрывались, а ждали автобус
21 мая 2025, 14:19

Фото: iStock/ Andrey Mikhaylov

Сегодня в инфополе появились сообщения о том, что в подмосковных Химках двое заключенных сбежали из автобуса во время перевозки.
Отмечалось, что сбежавшие заключенные: 29-летний Григорьев Никита Владимирович и 41-летний Шкарин Андрей Юрьевич. Григорьев — уроженец города Благое (Тверская область), его осудили за мошенничество (158 статья УК РФ), наркотики (228 УК РФ) и ограбление (161 УК РФ). Шкарин же родился в Твери. Мужчина отбывал срок в колонии за грабеж, мошенничество и убийство (105 УК РФ).

Сообщалось, что автобус следовал из Твери в Москву. Во время остановки заключенным разрешили выйти покурить, двум из них из них удалось сбежать.

Оказалось, что мужчины не сбегали. По предположениям, во время остановки автобуса Григорьев и Шкарин ушли в магазин, а транспортное средство уехало без них, проинформировал Телеграм-канал Mash.

Потом сопровождающие обнаружили исчезновение двух заключенных и решили, что Григорьев и Шкарин сбежали — и доложили о ЧП. Выяснилось, что все это время мужчины ждали транспортное средство на месте остановки.

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«Работала» с чеченцами и убила родного отца: в эфире шоу «Малахов» первое интервью из тюрьмы внучки экс-мэра Самары Тархова
21 мая 2025, 14:19

Екатерина Бельская с бабушкой и дедушкой (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Новый поворот в резонансном деле об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Личности сообщников Екатерины Бельской наконец установлены, и в настоящее время они находятся в международном розыске. В интервью программе «Малахов» внучка экс-мэра заявила, что на преступление её подтолкнули посторонние лица, сыгравшие важную роль в её жизни. Подробности – в материале «Радио 1».

Сообщники Екатерины Тарховой

У Екатерины было два сообщника. Встреча с ними произошла в тусовочном баре Тбилиси. Там она познакомилась с мужчиной и женщиной. Катя всегда выглядела хорошо, было видно, что она из обеспеченной семьи. Эти люди решили получить от нее деньги, предполагают гости студии. В Следственном комитете сообщили, что обоим фигурантам – Светлана Метревели и ее 25-летнему племяннику Дмитрию предъявлено заочное объявление. В настоящее время они объявлены в международный розыск.

Исповедь Екатерины Тарховой


Екатерина Бельская (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Подозреваемая в убийстве родных бабушки и дедушки впервые решила рассказать правду о своих пособниках.

«Я знала этих людей на протяжении пяти лет, мой сын играл с их детьми, ночевал с ними. Нельзя было представить, что, ища защиту от своей семьи я наткнусь на убийц. Знаний в криминалистике у меня никогда не было. С бабушкой, когда я разговаривала, ей казалось, что все мои крики души должны быть адресованы психологу. Моя мама очень хороший человек. Мою мать, как и меня, в один момент угробила жизнь. У меня нет больше родных и близких кроме мамы и сына», – заявила Бельская.

Скелеты в шкафу Светланы Метревели

Оказалось, что находящаяся в розыске Светлана родом из Самары. Росла она в семье авторитетных грузин. В 90-е годы она работала с чеченцами и была задействована во многих мошеннических схемах и «неоднократно» кидала своих партнеров.

Убийство родного отца

Светлана и Дмитрий Метревели (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Сосед Метревели рассказал журналистам, что Светлана была причастна к убийству отца.

«Она сто процентов замешана в убийстве Тархова. Такая натура у нее. Племянник ее вроде торговал наркотиками, но это слухи», – сообщил Сергей Кишенцов.

Он также добавил, что более 35 лет назад Светлана была соучастницей убийства родного отца. Тело мужчины всю зиму семья хранила на балконе, после чего избавилась от него, выбросив в реку. Призналась в убийстве тогда ее мать и Светлана говорила, что помогала вытащить труп. Один год лишения свободы она получила за укрывательство.

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Племянник Светланы является студентом третьего курса медицинского университета. Эксперты студии уверены, именно познания в этой области помогли ему совершить чудовищное преступление вместе с Екатериной. Консьержка дома, где девушка снимала квартиру, Валентина рассказала о Дмитрии.

«Никогда не разговаривал, но приятный, высокий. Он ночевал здесь. У них отношения были как братские, он не проявлял к ней ничего. Выходил и приходил он один, без нее».
Бывшая свекровь Екатерины и вовсе не может поверить в причастность девушки к убийству.

«Я не услышала ни одного сожаления об их смерти. Мне жалко Екатерину, что так сложилась ее судьба, она неплохой человек и могла бы устроить свою жизнь достойнее», – заявила она.
Екатерина Бельская с семьей (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Шокирующая версия убийства от матери Тарховой

Людмила Тархова написала письмо в программу «Малахов», в котором рассказала о колдовстве, которое могло повлиять на поступок дочери.

«За последние годы дочь отравила душу мне и моим родителям. Куда мы только не обращались, в ПДН, полицию. Она считала, что ее брак не сложился из-за меня и денег. Наша жизнь превратилась в ад. В вещах, которые дочь привезла из Израиля, мы нашли чемоданы с тремя свадебными платьями. В подолах платьев были зашиты кости, кусочки кожи, нитки, иголки. На лицо был факт колдовства. Дочь сняла крест, перестала посещать церкви. Накануне всех церковных праздников она словно сходила с ума. И зверское убийство моих родителей произошло в Рождественский пост», – заявила женщина.
Сама же Екатерина о магическом воздействии ничего не говорит и всю вину пытается переложить на сообщников.

«Я прошу людей не судить меня строго, я попала в ужасную беду при грамотном влиянии отличных манипуляторов. Люди знали, что у меня сложные отношения с семьей и они сыграли на моих внутренних обидах. Они очень хорошо знали, что я ждала, что мы рано или поздно восстановим отношения с мамой, дедушкой и бабушкой».

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