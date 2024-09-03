Отдавшая аферистам жилье Долина обвинила законную покупательницу в давлении

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Певица Лариса Долина попросила госзащиты из-за постоянных угроз на фоне судебного разбирательства, пишет Mash. Исполнительница обвинила покупательницу своего жилья в Москве в постоянном давлении, наивности и неосмотрительности.
По информации журналистов, Долина интересуется недостаточной бдительностью Полины Лурье — текущей владелицы квартиры Долиной. Звезда не понимает, почему та, разбираясь в рынке недвижимости, не задала аферистам вопросов о слишком низкой цене на квартиру.
Долина в шоке, что Лурье требует забрать иск и освободить квартиру. В середине августа Долина сообщила о мошенническом «разводе» в свою сторону. По ее словам, идет уголовное дело, женщину признали потерпевшей стороной, а ее квартиру арестовали. За мошенничество в особо крупном размере арестован курьер.
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