Лариса Долина рассказала, что следствие по делу о мошенничестве в самом разгаре

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь
Певица Лариса Долина рассказала о ходе расследования уголовного дела о мошенничестве с принадлежащей ей квартирой. По словам артистки, следствие сейчас в самом разгаре.
Встретившись с журналистами на избирательном участке, певица посетовала, что не может рассказывать о деталях в интересах следствия, передаёт корреспондент РИА Новости. Однако не преминула заметить, что настрой у неё боевой, тот шок, в который её повергла ситуация поначалу, очевидно, прошёл.
В августе стало известно, что Лариса Долина продала квартиру и перевела деньги аферистам. Как установили следователи, телефонные мошенники обрабатывали артистку с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили перевести средства на «безопасные» счета. По данным следствия, ущерб составил более 200 миллионов рублей. Певица рассказывала, что в августе ей стали поступать звонки с требованием освободить жилплощадь. В противном случае злоумышленники угрожали причинить вред её дочери и внучке. Тогда Долина попросила защиты у государства.
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Александр Бойцов