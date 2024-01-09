Mash: В небе над Курском сбили три украинских дрона

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Три украинских дрона ликвидировали при попытке атаки Курской области, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, три беспилотника Вооружённых сил Украины сбили над столицей региона Курском. Как сообщает Mash, они летели в сторону международного аэропорта имени Гуревича.
Помимо этого, беспилотники были сбиты над городом Курчатовом и в районе села Горналь Курской области.
Известно, что при падении обломков устройства над селом Горналь пострадала женщина. Её госпитализировали в больницу с осколочными ранениями. Состояние пострадавшей оценивается как тяжёлое.
Об иных последствиях попытки атаки пока что не сообщается.
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Помимо этого, беспилотники были сбиты над городом Курчатовом и в районе села Горналь Курской области.
Об иных последствиях попытки атаки пока что не сообщается.
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Евгения Парфентьева