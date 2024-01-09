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Mash: В небе над Курском сбили три украинских дрона

09 января 2024, 15:28
Фото: iStock/valio84sl

Фото: iStock/valio84sl

Три украинских дрона ликвидировали при попытке атаки Курской области, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, три беспилотника Вооружённых сил Украины сбили над столицей региона Курском. Как сообщает Mash, они летели в сторону международного аэропорта имени Гуревича.

Помимо этого, беспилотники были сбиты над городом Курчатовом и в районе села Горналь Курской области.


Известно, что при падении обломков устройства над селом Горналь пострадала женщина. Её госпитализировали в больницу с осколочными ранениями. Состояние пострадавшей оценивается как тяжёлое.

Об иных последствиях попытки атаки пока что не сообщается.

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#всу
#атака
#пострадавшие
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Ребёнок захлебнулся в бассейне во время корпоратива отца в Перми
09 января 2024, 16:20

Фото: iStock/Lemon_tm

В одном из банных комплексов Перми малолетний ребёнок захлебнулся в бассейне, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Следственный комитет по региону.
«Возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетнего ребенка, по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — прокомментировал ситуацию собеседник агентства.

При этом, иных подробностей трагедии представитель СК не привёл.

Однако, ранее в Telegram-канал Properm сообщал, что малолетний ребёнок погиб в бассейне одного из банных комплексов микрорайона Гайва (Орджоникидзевский район Перми). По информации СМИ, ребёнок пришёл на новогодний корпоратив вместе со своим отцом.

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Блогер Косенко извинился за то, что бросил своего двухмесячного сына в сугроб

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#ребёнок
#ск рф
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Блогер Косенко извинился за то, что бросил своего двухмесячного сына в сугроб
09 января 2024, 15:55

Фото: iStock/opolja

Блогер Сергей Косенко извинился перед своими подписчиками за видеоролик, на котором он бросил своего двухмесячного сына в сугроб, пост он опубликовал на своей странице в социальной сети.
Напомним, в сети разгорелся скандал после того, как Косенко опубликовал видеоролик, на котором кидает своего двухмесячного сына в сугроб.

На ситуацию обратил внимание глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить в отношении блогера уголовное дело.

После этого Косенко решил принести свои извинения.

«Перед всеми, кого задел ролик, хочу извиниться, я не хотел навредить вам и вашему эмоциональному состоянию. Такое видео, тем более с живыми детьми, не надо повторять», — прокомментировал ситуацию блогер.

При этом, он заявил, что на самом деле бросил в сугроб не ребёнка, а куклу. Лицо же сына он наложил на игрушку уже после, с помощью монтажа.

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#ребёнок
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Старовойт: В результате обстрела села Горналь погибла женщина
09 января 2024, 15:38

Фото: iStock/Soumen Hazra

В результате атаки на село Горналь Курской области погибла местная жительница, об этом сообщил глава региона Виктор Старовойт в своём Telegram-канале.
«Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Горналь Суджанского района. От осколков погибла женщина. Выражаю соболезнования родным и близким погибшей», — прокомментировал ситуацию Старовойт.

По его словам, в результате атаки также было повреждено два дома. При этом, экстренные службы продолжают подомовой обход пострадавших территорий, отметил Старовойт.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в небе над Курском сбили три беспилотника Вооружённых сил Украины. Ещё несколько вражеских БПЛА ликвидировали над городом Курчатовом и в районе села Горналь Курской области.

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#всу
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В Сочи во время взлёта у самолета разгерметизировалась дверь
09 января 2024, 15:37

Фото: istockphoto/3D_generator

В самолете авиакомпании «Икар», который вылетал из Тюмени в Сочи, разгерметизировалась дверь.
«Известия» сообщают, что после разрешения взлета пилоты прекратили разбег. Потом доложили о срабатывании сигнализации разгерметизации двери. Затем борт вернулся на стоянку.

Telegram-канал «Крыша ТурДома» пишет, что вылет задержали на 11 часов. Ситуацию контролирует транспортная прокуратура.

Ранее сообщалось, что 8 января отменили около 200 рейсов из-за запрета на полеты Boeing 737 MAX.

Специалисты американской авиакомпании United Airlines нашли на самолетах Boeing 737 MAX, которые использует компания, незатянутые болты на дверях.

«Мы зафиксировали случаи [неполадок], возможно, связанные с проблемами при установке дверей, например обнаружили болты, которые необходимо дополнительно затянуть», - сказано в заявлении пресс-службы компании, пишет ТАСС.
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#новости
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В Новосибирске дали срок продавцу магазина за ребенка в холодильнике
В Новосибирске продавец получил три года условно за ребенка в холодильнике
09 января 2024, 15:29

Фото: istock / Zolnierek

Дзержинский районный суд Новосибирска 9 января вынес приговор в отношении 49-летнего продавца магазина «Мари-Ра», за то что он запер в холодильнике девятилетнего школьника. Об этом пишет РИА Новости.

Инцидент случился в августе 2022 года, когда мальчик сделал замечание сотруднику торгового зала, попросив его убрать просроченные продукты. В ответ продавец закрыл мальчика в холодильном складском помещении и незаконно удерживал его на протяжении некоторого времени.

Мужчина получил 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком один год шесть месяцев.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск законного представителя ребенка. С продавца взыскано 100 тысяч рублей в виде компенсации морального вреда.

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В Казахстане педагога обвинили в издевательствах над приемной дочерью
09 января 2024, 15:25

Фото: istockphoto/geckophotos

В Казахстане учительницу из Алматинской области подозревают в жестоком обращении с приемной дочерью с диагностированной задержкой психического развития.
Издание «КТК» пишет, что 9-летняя девочка жаловалась соседям на приёмную мать. По её словам, она избивает ее, обливает кипятком и выкручивает уши.

Обвиняемая женщина работает учителем географии в школе. Все обвинения девочки отрицает, утверждая, что приемная дочь всё придумала.

Ребёнка изъяли из приемной семьи в детский дом.

«Отвезли ребенка в районную больницу. Врачи осмотрели девочку. Гематомы у ребенка были. Нам дали заключение. Пострадавшая провела в больнице сутки. Ребенка забрали из семьи», —сообщила представитель районного отдела образования Зарина Болекбаева.
Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. Учительница, кроме приемной дочери, воспитывает 16-летнего родного сына.

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Считавший себя невидимым мужчина совершил кражу и удивился аресту
The Thaiger: в Таиланде считавший себя невидимым мужчина совершил кражу
09 января 2024, 15:14

Фото: istock / djedzura

В Таиланде местный житель решил, что обладает суперспособностью и совершил кражу. Об этом пишет The Thaiger.

Инцидент произошел 23 декабря в городе Бангкок. 48-летний Качейн Сихамарт взломал припаркованный автомобиль и украл находящиеся в ней очки люксового бренда и 9 тысяч бат (23 тысячи рублей) наличными. Полицейские несколько недель искали вора и арестовали его 8 января.

Мужчина был удивлен аресту. Он утруждал, что прочитал заклинание, которое делает его невидимкой. Сихамарт был в смятении, когда узнал, что попал на камеры видеонаблюдения.

За воровство тайцу грозит лишение свободы на срок от одного до пяти лет и штраф в размере от 20 до 100 тысяч бат (от 52 до 260 тысяч рублей). Известно, что до этого его трижды арестовывали за кражи.

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#мужчина
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Стало известно о пострадавших после атак дронов-камикадзе на нефтебазу в Орле
Два человека пострадали после атак дронов-камикадзе на нефтебазу в Орле
09 января 2024, 15:03

Фото: istock / NatureNow

В результате атак украинских дронов-камикадзе на нефтебазу в Орле пострадало два человека. Пострадавшие получили порезы от разбитого остекления в здании «Орелэнерго», по которому была совершена вторая атака БПЛА. Об этом сообщает телеграм-канал «112», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что возгорание уже локализовано, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#беспилотник
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СК назвал возможную причину массового ДТП в Новгородской области
СК: массовое ДТП в Новгородской области произошло из-за летней резины на Cherry
09 января 2024, 14:41

Фото: istock / GummyBone

Следственный комитет Новгородской области озвучил обстоятельства массового дорожно-транспортного происшествия, которое случилось 8 января на трассе М-11 «Нева». Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

По данным СК, сначала автомобиль Chery с несоответствующими погоде шинами потерял управление и влетел в металлическое ограждение. Затем следовавшие по магистрали автомобили стали сталкиваться с китайским авто и между собой. Итого столкнулись 66 грузовых и легковых машин. Четыре человека скончались: два водителя (мужчины 70 и 50 лет)и два пассажира (30-летняя женщина и 9-месячный ребенок). Пострадали 19 человек, из них пятеро детей.

Сообщается, что расследование продолжается. Сейчас сотрудники устанавливают обстоятельства и определяют, могло ли некачественное обслуживание трассы привести к массовому ДТП.

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