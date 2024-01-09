Стало известно о пострадавших после атак дронов-камикадзе на нефтебазу в Орле

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В результате атак украинских дронов-камикадзе на нефтебазу в Орле пострадало два человека. Пострадавшие получили порезы от разбитого остекления в здании «Орелэнерго», по которому была совершена вторая атака БПЛА. Об этом сообщает телеграм-канал «112», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что возгорание уже локализовано, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Алина Юрчак