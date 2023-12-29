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Кинологи призвали купить гирлянду на батарейках, чтобы уберечь собаку в Новый год

Кинологи назвали четыре правила безопасного Нового года собаководов
29 декабря 2023, 11:10
Фото: IStock/ulkas

Фото: IStock/ulkas

Праздничный декор зачастую становится причиной травм домашних питомцев. Свечи, гирлянды и открытые камины могут привести к проблемам со здоровьем у собаки или кошки. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал «Радио 1», как сделать праздничную обстановку дома безопасной.

Гирлянды
Собаководам рекомендуют покупать гирлянды на батарейках, так как любые длинные шнуры, переходники и удлинители могут стать источником серьёзной опасности, особенно для любопытных щенков. При пережёвывании такого шнура возможно поражение электрическим током. Также это может привести к пожару из-за короткого замыкания.

Рекомендуется также держать ель на расстоянии от обогревателей, электроприборов, камина и печей. Её нужно надёжно закрепить или использовать ограничительный забор, который не позволит собаке приближаться к новогодней ёлке.

Свечи
Не оставляйте без внимания зажжённые свечи, особенно если они располагаются на столе, среди множества вкусных блюд. Пёс может попробовать заполучить угощение и случайно повалить свечи на стол, вызывав пожар. Кроме того, из-за своего любопытства, питомец, например, может понюхать свечу и получить ожог. Поэтому, создавая атмосферу в доме, будьте предельно внимательными.
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Открытые камины
Железные ширмы, заслонки и другие элементы могут быть горячими как во время горения, так и в течение нескольких часов после того, как огонь погас. Приучите питомца не подходить к камину с помощью запрещающих команд. Также вы можете защитить собаку, используя ограничительный декоративный забор вокруг камина.

Духовки
Кинологи рекомендуют ограничить доступ питомцу на кухню во время подготовки к празднику. Раскалённая духовка может стать причиной ожога, если собака попытается узнать, какими блюдами будут угощать гостей. Если ваш питомец всё же находится в кухне, позаботьтесь о том, чтобы он не оставался один, пока вас нет рядом, также вы можете использовать защитные приспособления, которые не дадут собаке обжечься.

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#собака
#пожар
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Продлили срок приема заявок на форум «Сильные идеи для нового времени»
29 декабря 2023, 10:51

Фото: официальный сайт форума «Сильные идеи для нового времени»

Приём инициатив и проектов в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» продлится до 31 января. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
Форум проводится с целью отбора и реализации идей, которые смогут внести значимый вклад в развитие страны, укрепление суверенитета и достижение стратегических целей развития России.

«Глава государства Владимир Путин охарактеризовал форум, как одну из ключевых площадок для открытого и содержательного диалога, который в полной мере отразит задачи нашей эпохи. Форум направлен на выявление лучших идей, он открывает для жителей страны невероятные возможности. Лозунг форума гласит – предлагайте свои идеи, дорабатывайте их совместно с экспертами и наставниками, получайте всестороннюю поддержку от государства и бизнеса», – отметил председатель Комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.

Кроме этого, в 2024 году данный проект пройдет уже в четвертый раз. Всего принять участие можно в семи направлениях: «Качество жизни населения», «Пространство для жизни», «Эффективный труд и образование», «Эффективное государство», «Экономика данных и цифровые решения», «Развитие экономики и предпринимательства» и «Обеспечение технологического суверенитета России».

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#развитие
#государство
#тарас ефимов
#подмосковье
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Директор петербургского магазина публично извинился за включение песни Сердючки
29 декабря 2023, 10:09

Фото: istockphoto/AntonioSolano

В торговой сети «Галмарт» проводится проверка после инцидента в одном из магазинов франшизы, где по трансляции на весь торговый зал прозвучала оскорбительная песня Верки Сердючки. Директор кластера Александр Иваненко принёс публичные извинения за происшедшее.
Скандал произошёл 28 декабря после того, как петербуржец, только что вернувшийся из зоны СВО, услышал в одном из магазинов сети «Галмарт» по трансляции песню Верки Сердючки со словами, оскорбительными для россиян, сообщает «Фонтанка.ру». О случившемся он написал на своей странице в социальной сети. Пост вызвал бурную реакцию общественности.

Не остались в стороне и правоохранители, инициировавшие проверку и осмотр магазина. Администрация торговой сети объяснила происшедшее сбоем во время перезагрузки музыкального сервера. В официальном телеграм-канале компании «Галмарт» опубликовано видеообращение директора кластера Александра Иваненко, в котором он приносит извинения всем тем, кого оскорбила данная ситуация, а также благодарит за оперативную реакцию покупателей и сотрудников магазина, которые оперативно прекратили трансляцию унизительного для патриотов России трека.

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#администрация
#сво
#санкт-петербург
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Мужчине, прожившему 15 лет без секса с супругой, дали совет
The Sun: коуч Сандерс дала совет мужчине, прожившему 15 лет без секса с женой
29 декабря 2023, 09:59

Фото: istock / Ridofranz

Писательница и коуч по отношениям Дейдре Сандерс дала совет мужчине, состоявшем в браке, в котором 15 лет не было секса. Она сказала, что не нужно ставить ультиматум о разводе, если человек не готов его выполнить. Об этом пишет The Sun.

За консультацией к Сандерс обратился 55-летний читатель с жалобами на то, что его супруга 15 лет отказывается от секса и даже не хочет обсуждать эту тему.

«Я не хочу прожить остаток своей жизни в целомудрии, поэтому предложил обратиться к психологу, но она сказала, что это ничего не изменит», — поделился мужчина.
Мужчина заявил, что если его до конца года не поменяет решение, он подаст документы на развод. Коуч ответила, что мужчина, по ее мнению, совсем не хочет развода, а мечтает возобновить интимную близость. Она порекомендовала перед ультиматумами стоит еще раз попытаться обсудить проблему с женой.

«Объясните, что вам нужны привязанность и близость, и спросите, не может она о чем-то молчит. Возможно, менопауза уничтожила ее либидо», — выдвинула предположение коуч.
Она также добавила, что если жена снова не захочет говорить об этом и что-то менять, лучше самостоятельно обратить к психологу для поиска решения, а не ставить невыполнимые ультиматумы и что-то требовать.

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#документы
#человек
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#отношения
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Аналитики назвали ​шесть трендов ​на ​рынке труда в 2023 году
29 декабря 2023, 09:04

Фото: IStock/fizkes

От массового дефицита кадров до цифровизации менеджмента и производства за счёт российского программного обеспечения. Эксперты Авито Работы выделили шесть основных трендов 2023 года, которые сильнее всего повлияли на рынок труда.
Дефицит кадров
Согласно исследованию, повсеместный дефицит кадров при рекордно низком уровне безработицы превратился в обыденность российского бизнеса. По данным института экономики РАН, по итогам 2023 года в России не хватает 4,8 млн работников. Компании испытывают высокий спрос на специалистов во всех сферах деятельности, сильнее всего это ощущается в сегментах производства, логистики, такси и строительства.

Рынок соискателя
Понятие рынка соискателя стало устойчивым выражением на рынке труда. При нехватке кадров компании активнее рекрутируют специалистов, увеличивая при этом зарплатные предложения. В такой ситуации кандидатам легче найти работу с наилучшими условиями. По данным Авито Работы, в 2023 году спрос работодателей на сотрудников вырос в 1,8 раза, а средние предлагаемые заработные платы увеличились на 9%.

Расширение границ найма
Работодатели всё чаще обучают молодых специалистов, соискателей с ОВЗ, а также представителей старшего поколения. Это помогает частично решить проблему кадрового дефицита и начать путь к инклюзивному найму. Так, в сентябре 2023 года количество вакансий для представителей старшего поколения выросло в 2,7 раза год к году, а в ноябре 2023 года спрос работодателей на молодёжь увеличился в 3,5 раза по сравнению с 2022 годом.
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Переобучение на рабочем месте
Из-за демографической ямы 90-х годов с каждым годом на рынок труда выходит всё меньше специалистов. Поэтому в компаниях начали обучать специалистов самостоятельно. Это позволяет растить экспертов и руководителей со знанием внутренних процессов компании, а также обеспечивает более высокий уровень лояльности сотрудников. В мае 2023 года аналитики Авито Работы зафиксировали годовой прирост числа вакансий с возможностью переобучения на рабочем месте в 3,5 раза.

Подработка
В 2023 году не только работодатели стали активнее искать специалистов на частичную занятость. При этом, сами соискатели больше интересовались временным форматом работы. Тренд на подработку сложился благодаря желаниям людей иметь дополнительный источник дохода и попробовать себя в новой сфере деятельности. По данным Авито Работы, за 2023 год количество вакансий с неполным рабочим днем увеличилось в 3,3 раза.

Цифровизация и модернизация
Многие компании постепенно начали вводить их в деятельность организации. Однако сейчас работодатели модернизируют не только производство, но и бизнес-процессы. Кроме того, массовая цифровизация стала более доступной благодаря активному развитию российского ПО, что значительно упрощает и удешевляет внедрение современных технологий.

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#производство
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#компании
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#рынок труда
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Власти Петербурга отменили праздничный новогодний салют
29 декабря 2023, 08:09

Фото: istockphoto/howtogoto

Самого большого и яркого нового новогоднего салюта в нынешнем году не будет. Вслед за многими другими крупными городами, администрация города на Неве решила не проводить фейерверк в новогоднюю ночь.
Об этом сообщает «Комсомольская правда - СПб» со ссылкой на источник в Смольном. Косвенным подтверждением того, что данного праздничного элемента в нынешнем году не будет, является также то, что информация о нём отсутствует на портале госзакупок. Обычно администрация города подыскивает подрядчика для проведения праздничного салюта заранее.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский ранее говорил, что проведение новогоднего фейерверка находится пока «под вопросом». Официальной информации о его отмене Смольный пока не давал.

Если горожане непременно хотят полюбоваться зрелищем салюта в новогоднюю ночь, они могут поехать в Пушкин или Ломоносов. В этих пригородах Петербурга зрелище начнётся сразу после боя курантов. Районные власти разместили официальную информацию о том, какую сумму из бюджета они потратят на салют.

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#губернатор
#салют
#пушкин
#ночь
#администрация
#информация
#санкт-петербург
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Daily Star: Женщина обратилась к секс-коучу после секса с мужем сестры
29 декабря 2023, 07:01

Фото: iStock/stefanamer

Секс-коуч Джейн О'Горман в ответ на просьбу одной из читательниц оценить шансы на построение серьёзных отношений с мужем сестры посоветовала прекратить встречаться с женатым мужчиной, чтобы не потерять доверие семьи. Об этом пишет Daily Star.
Молодая женщина обратилась за помощью к специалисту после того, как занялась сексом с мужем сестры и стала надеяться на развод мужчины.

«Впервые мы с ним встретились в марте прошлого года. Мы были на вечеринке, устроенной нашим общим другом. Я вышла на улицу, чтобы подышать, а он последовал за мной. Через несколько минут мы уже целовались», — цитирует издание слова британки.

Их роман продолжается уже десять месяцев, однако в последнее время любовники не встречаются, потому что мужчина вместе с женой переехал в другой город. При этом они продолжают общаться и обмениваться в переписке интимными фото.

«Он определенно хочет развестись с ней и быть со мной, но признается, что это сложно, потому что она все контролирует. Сестра всегда больше зарабатывала, и он боится, что она заберет дом и остальное имущество», — уверена читательница.

О'Горман ответила на письмо читательницы, первым делом отметив, что мужчина не планирует оставлять супругу и обеспечиваемый ею комфорт. При этом ему нравится авантюрный роман с сестрой жены.

«Все его поведение продиктовано высокомерием и эгоизмом. Время от времени он уделяет тебе немного внимания, чтобы удовлетворить свой сексуальный аппетит и успокоить тебя. Потом он отступает, чтобы защитить свой брак и то, что дает ему твоя сестра», — считает секс-коуч.

Она посоветовала женщине, оказавшейся в непростой ситуации, поскорее завершить роман, так как он ставит под угрозу благополучие её семьи и отношения с сестрой.

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#мужчины
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#отношения
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Назван размер компенсации Google за тайную слежку за пользователями
Reuters: Google заплатит $5 млрд за тайную слежку за пользователями через Chrome
29 декабря 2023, 06:57

Фото: Google

Река Авача в Елизовском районе вызвала затопление территории питомника ездовых собак, пишет Telegram-канала «Камчатский север».
Вода из реки достигла поймы и достигла питомника собак «Авача-мэй», находящегося примерно в десяти километрах от города Елизово. По данным сообщения, собаки находятся в безопасности, но требуется помощь.

Необходимы сено, доски, участие волонтёров, а также укрепление дамбы и другие материалы для помощи в ликвидации последствий затопления. В питомнике находится несколько десятков ездовых собак.

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#антонов
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Названы самые популярные новогодние напитки у россиян
Аналитики СберМаркета назвали шампанское самым популярным новогодним напитком
29 декабря 2023, 06:28

Фото: iStock/Liudmila_Chernetska

Аналитики СберМаркета представили данные о наиболее популярных напитках, которые россияне предпочитают на новогодних столах, сообщила «Лента.ру».
Оказалось, что чаще всего россияне выбирают шампанское, белое вино, коньяк и водку. В разделе безалкогольных напитков чаще всего встречаются соки, сладкие газированные напитки и минеральная вода.

«Интерес к игристым винам, в частности шампанскому, вырос в четыре раза. Среди тихих вин белое стало одним из лидеров с увеличением продаж на 187% по сравнению с осенью. Красное вино также увеличило спрос на 150%, а розовое — на 9%», - говорится в исследовании.
Дополнительно, безалкогольные вина теперь пользуются спросом на 48% больше. При этом, белые вина выбирают чаще всего.

Что касается крепких спиртных напитков, то лидером по увеличению спроса оказался коньяк. Его покупали на 196% чаще, чем в начале осени. Водка стала предметом приобретения на 183% больше, а интерес к виски возрос на 107%.

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Чернышенко: ФАС не позволит операторам связи наживаться на россиянах
29 декабря 2023, 06:09

Фото: сайт ФАС

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что операторам связи не позволят бесконтрольно повышать тарифы выше уровня инфляции, так как за обоснованностью цен следит ФАС. Об этом пишет РИА Новости.
В новой стратегии развития отрасли связи до 2035 года говорится, что операторы смогут поднимать тарифы выше уровня инфляции только при учёте вложений с их стороны значительной части дополнительной прибыли в развитие сетей и новых технологий.

«Никто, конечно, не даст операторам наживаться на наших людях и бесконтрольно повышать тарифы», - подчеркнул Чернышенко.

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