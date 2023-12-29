Кинологи призвали купить гирлянду на батарейках, чтобы уберечь собаку в Новый год

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Праздничный декор зачастую становится причиной травм домашних питомцев. Свечи, гирлянды и открытые камины могут привести к проблемам со здоровьем у собаки или кошки. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал «Радио 1», как сделать праздничную обстановку дома безопасной.
Собаководам рекомендуют покупать гирлянды на батарейках, так как любые длинные шнуры, переходники и удлинители могут стать источником серьёзной опасности, особенно для любопытных щенков. При пережёвывании такого шнура возможно поражение электрическим током. Также это может привести к пожару из-за короткого замыкания.
Рекомендуется также держать ель на расстоянии от обогревателей, электроприборов, камина и печей. Её нужно надёжно закрепить или использовать ограничительный забор, который не позволит собаке приближаться к новогодней ёлке.
Свечи
Не оставляйте без внимания зажжённые свечи, особенно если они располагаются на столе, среди множества вкусных блюд. Пёс может попробовать заполучить угощение и случайно повалить свечи на стол, вызывав пожар. Кроме того, из-за своего любопытства, питомец, например, может понюхать свечу и получить ожог. Поэтому, создавая атмосферу в доме, будьте предельно внимательными.
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Открытые камины
Железные ширмы, заслонки и другие элементы могут быть горячими как во время горения, так и в течение нескольких часов после того, как огонь погас. Приучите питомца не подходить к камину с помощью запрещающих команд. Также вы можете защитить собаку, используя ограничительный декоративный забор вокруг камина.
Духовки
Кинологи рекомендуют ограничить доступ питомцу на кухню во время подготовки к празднику. Раскалённая духовка может стать причиной ожога, если собака попытается узнать, какими блюдами будут угощать гостей. Если ваш питомец всё же находится в кухне, позаботьтесь о том, чтобы он не оставался один, пока вас нет рядом, также вы можете использовать защитные приспособления, которые не дадут собаке обжечься.
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Екатерина Шмакова