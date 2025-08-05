В Красноярске сын заказал убийство отца, заставляющего его учиться и работать
Житель Красноярска заказал убийство отца, который заставлял его учиться и работать. Об этом сообщает telegram-канал «Kras Mash».
Фигурантом оказался 22-летний Санан Набили. Последний обиделся на отца, в связи с чем начал поиск киллера. Сын не успел завершить начатое, так как его поймали сотрудники ФСБ. В отношении мужчины заведено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что на Алтае отец на протяжении шести лет избивал своего сына кочергой. Как правило, побои совершались в состоянии алкогольного опьянения. В первый раз ребенок пострадал от отца еще в семь лет.
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