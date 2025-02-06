Mash: В Петербурге во время обыска покончил с собой бард и радиоведущий Стройкин

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В Санкт-Петербурге покончил жизнь самоубийством известный радиоведущий и бард Вадим Стройкин. Это произошло в тот момент, когда к нему с обыском по делу об экстремизме пришли правоохранители.
О трагическом происшествии рассказал телеграм-канал Mash. Полицейские пришли пришли домой к преподавателю по гитаре, автору стихов и в прошлом радиоведущему «Эхо Москвы – Екатеринбург» в его квартиру на Парфёновской улице в рамках возбуждённого дела по экстремистской статье. Под надуманным предлогом Вадим вышел в соседнюю комнату и совершил суицид. Позже правоохранители обнаружили бездыханное тело 58-летнего музыканта.
Вадим Стройкин родился на Урале, закончил Британскую школу журналистики. Некоторое время он трудился на радиостанции в качестве автора и ведущего программы «Антология авторской песни», основал турфирму «Камелот-тур». Потом решил полностью посвятил себя музыке, перебрался в Питер, писал песни и преподавал игру на гитаре.
Следственные действия проходили по уголовному делу об участии в террористической организации — у силовиков были вопросы к музыканту по части донатов в пользу ВСУ.
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Вадим Стройкин родился на Урале, закончил Британскую школу журналистики. Некоторое время он трудился на радиостанции в качестве автора и ведущего программы «Антология авторской песни», основал турфирму «Камелот-тур». Потом решил полностью посвятил себя музыке, перебрался в Питер, писал песни и преподавал игру на гитаре.
Следственные действия проходили по уголовному делу об участии в террористической организации — у силовиков были вопросы к музыканту по части донатов в пользу ВСУ.
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Александр Бойцов