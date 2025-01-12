Полиция пришла с обыском к украинцам, слушавшим в Киеве песню Shaman «Я русский»

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Полиция пришла с обысками к молодым украинцам, которые катались по Киеву и пели песню Shaman (настоящее время – Ярослав Дронов) «Я – русский». Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».
По данным правоохранительных органов, в результате досмотра по местам жительства украинцев были обнаружены боеприпасы и оружие.
Отмечается, что обыск осуществлялся в рамках уголовного дела по статье о незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами, а не из-за прослушивания фигурантами российской музыки в публичном месте.
Ранее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как отговорил своего 18-летнего сына вступать в ВСУ.
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Отмечается, что обыск осуществлялся в рамках уголовного дела по статье о незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами, а не из-за прослушивания фигурантами российской музыки в публичном месте.
Ранее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как отговорил своего 18-летнего сына вступать в ВСУ.
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Анастасия Чинкова