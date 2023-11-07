Мигранты обокрали офицера в центре Москвы

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В Москве двое неизвестных обокрали офицера, сорвав с его шеи золотую цепь с крестом, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации СМИ, инцидент произошёл в минувшие выходные.
Двое неизвестных азиатской внешности подошли к старшему офицеру на выходе из станции метро «Белорусская». Между мужчина завязался разговор, перетекший в потасовку, в ходе которой с шеи военного сорвали золотую цепь с крестом.
По словам самого потерпевшего, ущерб от ограбления составляет около трехсот тысяч рублей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», похитителей разыскивают.
Ранее в ФСБ сообщили, что против заместителя министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова возбудили уголовное дело за взятку.
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Двое неизвестных азиатской внешности подошли к старшему офицеру на выходе из станции метро «Белорусская». Между мужчина завязался разговор, перетекший в потасовку, в ходе которой с шеи военного сорвали золотую цепь с крестом.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», похитителей разыскивают.
Ранее в ФСБ сообщили, что против заместителя министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова возбудили уголовное дело за взятку.
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Евгения Парфентьева