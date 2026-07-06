Mash: В Турции не дали пришвартоваться ЛГБТ*-кораблю
Круизное судно, позиционируемое как гей*-лайнер, не смогло пришвартоваться в портах Турции. Об этом 6 июля пишет Mash.
Корабль следовал по Средиземному морю по программе «От Афин до Венеции» и позиционировался зарубежными СМИ как «люксовый гей*-круиз в стилистике рок-звёзд». Организаторы обещали участникам «эпическое приключение в компании отличных друзей», включив в маршрут остановку в Стамбуле.
Однако турецкие власти не одобрили перспективу пребывания столь многочисленной группы в крупнейшем городе страны. Прямо в море судну передали уведомление о том, что отдельные лица на борту «известны своим поведением, несовместимым с устоями турецкого общества и его моральными ценностями». Позднее аналогичный отказ поступил и от мэрии города Кушадасы (провинция Измир), где заявили, что возможность посещения региона для подобной группы «абсолютно исключена».
Примечательно, что туроператор не учёл местные законодательные ограничения: с 2015 года в Стамбуле запрещено проведение гей*-мероприятий, а в 2023 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично высказывался против ЛГБТ*-движения. Пассажиры лайнера выражают недоумение в связи с резким отказом и сожалеют, что теперь вынуждены тратить средства на туристическую отрасль другой страны.
Судно, так и не зайдя в турецкие порты, взяло курс на Египет — следующий пункт своего маршрута. В свою очередь туроператор назвал произошедшее первым подобным случаем за 36 лет и заявил, что не может поверить в то, что причиной отказа стал именно характер группы.
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