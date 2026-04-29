В России запретили экстремистское ЛГБТ*-движение

29 апреля 2026, 19:38

Суд в Ярославле запретил экстремистское ЛГБТ*-движение «Каллисто»*

Ярославский областной суд признал экстремистским и запретил на территории России деятельность ЛГБТ*-движения «Каллисто»*. Об этом сообщила пресс-служба инстанции на своей странице во «ВКонтакте».





Уточняется, что иск подало управление Министерства юстиции региона. Суд установил, что объединение, созданное в 2017 году, действовало без образования юридического лица. Его деятельность была направлена на переформирование и уничтожение российских духовно-нравственных ценностей, в первую очередь — традиционных семейных.

«Решение суда в части запрета деятельности общественного объединения подлежит немедленному исполнению», — сообщает пресс-служба суда.