Минобороны РФ: Ночью над Крымом средства ПВО сбили два украинских беспилотника

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
Дежурные средства противовоздушной обороны ночью 28 декабря сбили над территорией Крыма два беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Ранее экипажи кораблей Черноморского флота приняли участие в учениях, направленных на защиту военных и гражданских объектов в Севастополе от атак украинских беспилотников. В рамках учений военные выполнили комплекс действий по обнаружению и поражению БПЛА противника не только зенитным вооружением, но и стрелковым оружием, а также переносными ЗРК.
Читайте также:
Развожаев: Система ПВО сбила над Севастополем украинский БПЛА
Минобороны: За два часа над Крымом сбили 26 украинских беспилотников
Артем Путинцев