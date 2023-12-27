Костромские десантники на артёмовском направлении сбили «Бабу Ягу» из пулемёта

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Костромские десантники из пулемета сбили украинский дрон типа «Баба Яга» под Артемовском. Соответствующими кадрами поделилось Минобороны РФ.
Ударный квадрокоптер ВСУ пытался атаковать позиции ВС РФ, но попал под прицел российского бойца.
«Баба Яга» — это промышленные или сельскохозяйственные беспилотники, обладающие большой грузоподъёмностью. Противник активно использует их в качестве бомбардировщиков, сбрасывая с них миномётные мины и другие боеприпасы на российские позиции и военную технику. Обезвреживание таких БПЛА — важная задача, решение которой существенно облегчает жизнь военнослужащих РФ.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Российский беспилотник сбил «Бабу Ягу» под Артемовском
«Баба Яга» — это промышленные или сельскохозяйственные беспилотники, обладающие большой грузоподъёмностью. Противник активно использует их в качестве бомбардировщиков, сбрасывая с них миномётные мины и другие боеприпасы на российские позиции и военную технику. Обезвреживание таких БПЛА — важная задача, решение которой существенно облегчает жизнь военнослужащих РФ.
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Артем Путинцев