Крыша над разрушенным подъезда дома в Белгороде упала на спасателей

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Крыша над разрушенным подъездом дома в Белгороде упала на спасателей, которые разбирали завалы. Пострадали как минимум три человека.
Перекрытие держалось еле-еле, странно, что оно не рухнуло сразу после попадания обломка ракеты, когда обрушился весь подъезд, передаёт телеграм-канал SHOT. И вот теперь упало и оно как раз в тот момент, когда внизу сотрудники МЧС разбирали завалы в поисках остававшихся там людей. На данный момент известно как минимум о троих пострадавших спасателях.
Жильцов десятиэтажного дома экстренно эвакуировали, так как существует возможность его полного обрушения. На месте работают сотрудники экстренных служб, медики и правоохранители.
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Александр Бойцов