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Прокуратура: самолет Як-130 потерпел крушение в Волгоградской области

10 октября 2024, 11:45
Фото: istockphoto/Gudella

Фото: istockphoto/Gudella

Самолет Як-130 потерпел крушение, выполняя учебно-тренировочный полет в Волгоградской области, информирует прокуратура.
Как сообщалось ранее, во время рейса Сиэтл-Стамбул скончался капитан воздушного судна авиакомпании Turkish Airlines Ильчехин Пехливан. Экипаж экстренно сел в США и рассказал о ситуации наземным службам.

Коллеги пытались перед этим оказать помощь Пехливану. Когда летчики поднялись на борт, мужчина уже умер. Как выяснилось позже, его не стало еще в воздухе. Пехливан скончался на 60-м году жизни.



Перед полетом в результате медосмотра не выявили никаких проблем, которые могли мешать управлению крылатой машиной.

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#мир
#россия
#волгоградская область
#самолёты
#крушение
#новости
#прокуратура
Mash: жители Ташбулатово в Башкирии свалили вышку 5G из-за опасений вреда
10 октября 2024, 12:19

Фото: istockphoto/Funtap

Вышку сотовой связи с технологией 5G повалили жители населенного пункта Ташбулатово в Башкирии. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash. Уточняется, что местные опасались вреда 5G.
По словам представителя оператора мобильной связи, все случилось в выходные, когда люди решили открутить фиксирующие вышку болты. В результате конструкция рухнула на линию электропередачи.

По информации Mash Batash, подобное происходит не впервые. Несколько лет назад еще один столб сбили при помощи трактора. До руководителя села дозвониться не вышло.

Похожий случай произошел в Иркутске, где мужчина сжег вышку с технологией 5G. По его словам, излучения якобы мешали ему спать.

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#мир
#россия
#башкирия
#новости
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В сети появились кадры последствий урагана «Милтон» в США
AP: на видео сняли затопленные улицы из-за обрушившегося на США урагана «Милтон»
10 октября 2024, 12:07

Фото: iStock/lisatop

В сети появились кадры последствий урагана «Милтон», обрушившегося на Соединенные Штаты. Ролик и снимки публикует агентство Associated Press.
Жители штата Флорида сняли затопленные улицы и множественные разрушенные здания. Также были запечатлены мощные ливни и ветер с порывами 160 км в час.

Согласно информации источника, сильнее всего пострадал стадион бейсбольной команды «Тампа-Бэй Рейс». Со здания сорвало крышу, остался лишь каркас.

Напомним, в американском штате Флорида полиция и Национальная гвардия эвакуировали свыше 5,5 млн человек. Людям пришлось покинуть свои дома из-за урагана «Милтон». Данная эвакуация стала одной из самых массовых за всю историю Штатов. Ураган «Милтон» достиг западного побережья Флориды вечером 9 октября.

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Кадыров объявил кровную месть Керимову, Барахоеву и Курбанову
10 октября 2024, 12:05

Фото: сайт Кремля

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров угрожает кровной местью сенатору от Дагестана Сулейману Керимову и двум депутатам Госдумы Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову, если те они не смогут доказать, что не планировали покушение на него после стрельбы у офиса Wildberries в Москве. Видео опубликовано в Telegram-канале чеченского лидера.
По словам Кадырова, Керимов, Барахоев и Курбанов заказали его убийство после стрельбы у офиса Wildberries в центре Москвы из-за обычной «бизнес ситуации». И теперь Кадыров объявляет им кровную месть, если они не докажут обратное.

«Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть Бекхану Барахоеву, Каримову Сулейману, Курбанову Ризвану. Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ (на убийство – ред.)», — заявил Кадыров на встрече с местными силовиками.

Он также добавил, что после стрельбы у офиса Wildberries в сети началась кампания по травле кадыровцев. Глава Чечни призвал все претензии высказывать лично ему и не стравливать целые народы на бытовой почве.

Напомним, 18 сентября у офиса Wildberries произошла перестрелка после попытки Бакальчука и его охраны пройти в здание. Семеро человек получили ранения, двое погибли.

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#кадыров
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В Подольске мигранты выбили зубы прохожей и пробили голову ее знакомому
10 октября 2024, 09:58

Фото: istock/Evgen_Prozhyrko

В подмосковном Подольске группа мигрантов напала на мужчину и двух девушек после того, как им сделали замечание об их неподобающем поведении. Об этом информирует Readovka.
Драка произошла минувшим вечером. Сообщается, что трое иностранцев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вели себя шумно на улице. Проходившие мимо девушки и мужчина попросили их быть потише, однако это сильно возмутило мигрантов, они напали на компанию молодых людей. Словесный конфликт завершился дракой и серьезными травмами.

Как рассказал знакомый пострадавших, мигранты нанесли мужчине тяжелые травмы, проломив ему череп. Одной из девушек выбили зубы, а другой рассекли лицо. Очевидцы инцидента пытались заступиться за потерпевших, однако не смогли остановить избиение.

Некоторые свидетели утверждают, что во время драки мигранты выкрикивали экстремистские лозунги и призывали к расправе над русскими. В настоящее время правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия для задержания нападавших.

Ранее сообщалось, что 52-летнего жителя округа Подольск задержали по подозрению в незаконном хранении и сбыте немаркированных спиртных напитков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пострадавшие
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#травмы
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У жителя Подольска изъяли более 4 тысяч литров нелегального алкоголя
10 октября 2024, 09:10

Фото: istock/Evgen_Prozhyrko

52-летнего жителя округа Подольск задержали по подозрению в незаконном хранении и сбыте немаркированных спиртных напитков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В гараже и хозяйственной пристройке, расположенных на земельном участке задержанного в деревне Сергеевка городского округа Подольск, полицейские обнаружили более 4 тысяч литров алкогольной продукции, разлитой по канистрам и бутылкам без маркировки. Экспертиза показала, что крепость найденных спиртных напитков составляет от 36 до 89%. Общая стоимость изъятого алкоголя превысила 1,6 млн рублей», — говорится в сообщении.
По данным полиции, мужчина хранил алкоголь для его дальнейшей продажи.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки» и отпустили под подписку о невыезде.

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#подольск
#алкоголь
#контрафакт
#полиция
#криминал
#мвд московской области
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В СК РФ назвали причину пожара в «доме-корабле» в Москве
Пожар в доме-корабле на Большой Тульской мог произойти из-за электропроводки
10 октября 2024, 08:30

Фото: iStock/grafoto

Причиной пожара в доме на Большой Тульской в Москве, предварительно, стала неисправность электропроводки. Об этом говорится в Telegram-канале столичного главка СК РФ.
Уточняется, что во время пожара погибли два человека. В СК РФ добавили, что на месте происшествия работают сотрудники ведомства, а также начата доследственная проверка.

По факту произошедшего также были назначены экспертизы.

Напомним, пожар произошел в квартире на 6 этаже в «доме-корабле» на Большой Тульской улице в Москве. К настоящему времени пожар ликвидирован на площади 55 квадратных метров. Сотрудники МЧС России спасли трех человек.

Ранее сообщалось, что на центральном рынке в микрорайоне Заречье города Ногинска в Московской области возник крупный пожар. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Тело человека обнаружили в горевшей квартире «Дома-корабля» в центре Москвы
10 октября 2024, 07:43

Фото: iStock/photovs

В горевшей квартире «Дома-корабля» в центре Москвы обнаружили тело человека. Об этом проинформировал Telegram-канал Shot.
Сообщается, что инцидент произошел на улице Большая Тальская. По данным канала, тело обнаружили сотрудники МЧС без признаков жизни во время разбора завалов.

По предварительным данным, источник возгорания находился в сильно захламленной квартире. Отмечается, что пожар был потушен на площади 55 квадратных метров. В настоящее время все обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее стало известно, что ураган «Милтон», который ударил по штату Флорида, унес жизни жителей как западной, так и восточной частей региона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#следователи
#инцидент
#происшествия
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Следователи допросили обвиняемого в убийстве Талькова в Израиле
«Известия»: следователи допросили обвиняемого в убийстве Талькова Шляфмана
10 октября 2024, 07:15

Фото: iStock/blinow61

Сотрудники Следственного комитета России из Санкт-Петербурга допросили в Израиле бывшего концертного директора певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана, которого и обвиняют в убийстве артиста. Об этом пишут «Известия».
В Петроградском районном суде Санкт-Петербурга началось заочное слушание дела в отношении Шляфмана. Его обвиняют по пункту «д» статьи 102 УК РСФСР (умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, совершенное способом, представляющим опасность для жизни множества людей) и по статье 15, пункту «д» статьи 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, также совершенное опасным для жизни способом).

«Сотрудники Следственного комитета из Санкт-Петербурга допросили в Израиле бывшего концертного директора певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана, который обвиняется в убийстве музыканта», — указано в газете.

Помимо этого, отмечается, что сам Шляфман отрицал во время допроса причастность к смерти Игоря Талькова.

Ранее сообщалось, что ураган «Милтон», который ударил по штату Флорида, унес жизни жителей как западной, так и восточной частей региона. Миллионы людей остались без электричества, а десятки домов были разрушены. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Ураган «Милтон» унес множество жизней во Флориде
10 октября 2024, 07:11

Фото: istock/jorgeantonio

Ураган «Милтон», который ударил по штату Флорида, унес жизни жителей как западной, так и восточной частей региона. Миллионы людей остались без электричества, а десятки домов были разрушены. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.
Отмечается, что ураган привел к трагическим последствиям в доме для пожилых людей на восточном побережье Флориды, хотя основной удар пришелся на западное побережье. Помимо этого, сообщается, что без электричества остались более 1 миллион 280 тысяч домов.

Напомним, что ураган «Милтон» достиг берегов Соединенных Штатов Америки на западном побережье Флориды в ночь на четверг. По данным Национального центра по наблюдению за ураганами, «Милтон» относится к третьей категории по шкале ураганных ветров Саффира-Симпсона.

При этом NHC отметил, что «Милтон» менее мощный, чем ураган «Хелен», который обрушился на страну в конце сентября и принадлежал к четвертой категории. «Хелен» стал вторым по числу жертв ураганом за последние 50 лет.

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#ночь
#удар
#сша
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