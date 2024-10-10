Прокуратура: самолет Як-130 потерпел крушение в Волгоградской области

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Самолет Як-130 потерпел крушение, выполняя учебно-тренировочный полет в Волгоградской области, информирует прокуратура.
Как сообщалось ранее, во время рейса Сиэтл-Стамбул скончался капитан воздушного судна авиакомпании Turkish Airlines Ильчехин Пехливан. Экипаж экстренно сел в США и рассказал о ситуации наземным службам.
Коллеги пытались перед этим оказать помощь Пехливану. Когда летчики поднялись на борт, мужчина уже умер. Как выяснилось позже, его не стало еще в воздухе. Пехливан скончался на 60-м году жизни.
Перед полетом в результате медосмотра не выявили никаких проблем, которые могли мешать управлению крылатой машиной.
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Коллеги пытались перед этим оказать помощь Пехливану. Когда летчики поднялись на борт, мужчина уже умер. Как выяснилось позже, его не стало еще в воздухе. Пехливан скончался на 60-м году жизни.
Перед полетом в результате медосмотра не выявили никаких проблем, которые могли мешать управлению крылатой машиной.
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Никита Кротов