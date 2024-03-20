Уголовные дела возбудили после обнаружения тел двух новорожденных на насосной станции

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В новой Москве на территории насосной станции за два дня обнаружили два тела новорожденных младенцев. У одной из девочек в теменной области головы присутствует рана.
Точная причина смерти малышей установят по результатам судебно-медицинской экспертизы, сообщили в прокуратуре Москвы.
Помимо этого, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление личности матери детей.
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Тело ещё одного младенца обнаружили на насосной станции в Москве
Алина Юрчак