В Республике Коми 14-летняя девочка погибла в аварии с участием ВАЗа и «Газели»
В Сыктывдинском районе Республики Коми 14-летняя девочка погибла в ДТП с участием легкового автомобиля ВАЗ и грузовой «Газели». Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.
От удара машины получили серьёзные механические повреждения. В салоне отечественной легковушки находилась несовершеннолетняя пассажирка. Девочка 2012 года рождения получила травмы, несовместимые с жизнью.
Медики скорой помощи прибыли на вызов оперативно, однако спасти ребёнка им не удалось — школьница скончалась на месте аварии до приезда врачей. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают точные причины и полную картину случившегося.
До этого сообщалось о серьёзной аварии в Хабаровском крае. В ДТП пострадали пять человек, включая ребёнка.
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