Машина наехала на забор частного дома в Подмосковье, пострадали несколько человек

11 июля 2026, 13:29

Семь человек пострадали после наезда авто на забор частного дома в Подмосковье

Фото: max/mvd50

В подмосковных Мытищах автомобиль врезался в ограждение частного домовладения, в результате чего пострадали семь человек. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального главка МВД.