Машина наехала на забор частного дома в Подмосковье, пострадали несколько человек
В подмосковных Мытищах автомобиль врезался в ограждение частного домовладения, в результате чего пострадали семь человек. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального главка МВД.
По предварительным данным, инцидент произошел в субботу в селе Троицкое. Водитель легкового автомобиля Citroen потерял контроль над транспортным средством и совершил наезд на ворота и забор жилого дома.
Как уточняется в официальном канале ведомства в Макс, в результате аварии госпитализация потребовалась как самому водителю, так и шести его пассажирам. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают все детали и причины случившегося. Проводится проверка.
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