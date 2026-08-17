В Махачкале задержали мужчину после нападения на певицу Хадижу Магомедову

17 августа 2026, 10:42

Фото: iStock/Chalabala

Исполнительница религиозных песнопений Хадижа Магомедова сообщила о нападении в своем частном доме в центре Махачкалы. По словам певицы, незнакомец проник на территорию жилья и набросился на нее после того, как она услышала мужской крик: «Иди сюда!». Об этом информирует Telegram-канал SHOT.