В Махачкале задержали мужчину после нападения на певицу Хадижу Магомедову
Исполнительница религиозных песнопений Хадижа Магомедова сообщила о нападении в своем частном доме в центре Махачкалы. По словам певицы, незнакомец проник на территорию жилья и набросился на нее после того, как она услышала мужской крик: «Иди сюда!». Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Правоохранители задержали предполагаемого нападавшего. В отделе полиции мужчина заявил, что намеревался сделать артистке предложение, однако она якобы не соглашалась на брак.
По данным канала, задержанный около двух лет преследовал Магомедову. Сама певица говорит, что прежде его не знала.
Хадижа Магомедова известна в Дагестане как исполнительница нашидов. Ранее она входила в Молодежный парламент Махачкалы и работала помощником депутата Народного собрания республики.
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