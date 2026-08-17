В Челябинске специалист по банкротству не смогла списать собственные долги
В Челябинске специалист по банкротству не смогла списать собственные долги. Об этом пишет Baza.
32-летняя Валентина занималась оказанием помощи людям в решении их финансовых проблем, связанных с долгами. В 2023 году она успешно завершила соответствующее обучение. Однако у самой женщины образовались три кредита на общую сумму свыше 733 тысяч рублей. Вместо того чтобы погасить их, россиянка решила воспользоваться своими профессиональными знаниями и инициировала процедуру собственного банкротства.
Тем не менее, в ходе разбирательств выяснилось, что после начала процедуры банкротства Валентина продолжала консультировать людей и активно рекламировала свои услуги в социальных сетях. Перед тем как подать на банкротство, она продала свои автомобили, но полученные от продажи деньги не направила на погашение кредитов. Летом 2026 года женщина также начала работать парикмахером без официального оформления. В результате суд принял решение о реализации её имущества, но в списании долгов отказал.
Читайте также: