Школьница с ножом напала на двух сестер в Уфе
Школьница нанесла ножевые ранения двум несовершеннолетним сестрам в квартире в Уфе. Об этом проинформировали в пресс-службе МВД по Башкирии.
Трагедия произошла в квартире в микрорайоне Зелёная Роща. Сразу после происшествия нападавшая попыталась сбежать, но ее быстро поймали.
Согласно информации ведомства, пострадавшие сестры в настоящее время находятся в реанимации. Иные подробности об их состоянии не приводятся.
Причина нападения пока не установлена. На текущий момент проводятся следственные мероприятия.
Ранее сообщалось, что жительница Японии попыталась зарезать бывшего мужа катаной и кухонным ножом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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