Достижения.рф

Школьница с ножом напала на двух сестер в Уфе

Фото: iStock/zoka74

Школьница нанесла ножевые ранения двум несовершеннолетним сестрам в квартире в Уфе. Об этом проинформировали в пресс-службе МВД по Башкирии.



Трагедия произошла в квартире в микрорайоне Зелёная Роща. Сразу после происшествия нападавшая попыталась сбежать, но ее быстро поймали.

Согласно информации ведомства, пострадавшие сестры в настоящее время находятся в реанимации. Иные подробности об их состоянии не приводятся.

Причина нападения пока не установлена. На текущий момент проводятся следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что жительница Японии попыталась зарезать бывшего мужа катаной и кухонным ножом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0