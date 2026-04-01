Автомобиль провалился в бездонную яму в центре Челябинска
Автомобиль провалился в бездонную яму на перекрестке улиц Красной и Сони Кривой в Челябинске. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.
По его информации, инцидент произошел на следующий день после того, как губернатор региона Алексей Текслер отчитался о «безостановочном ремонте дорог».
Владелец машины рассказал, что видимых повреждений транспорт не получил, однако он планирует провести диагностику, чтобы проверить его состояние.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и пять пострадали и в ДТП в Приморском крае. Предварительно, 36-летний водитель «Тойоты» не справился с управлением на повороте, в результате чего автомобиль перевернулся.
