Amur Mash: В Приморье мусоровоз провалился вместе с мостом
В Приморье мусоровоз рухнул вместе с мостом, когда проезжал над водой. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Инцидент произошёл в Залесье. В материале подчеркивается, что местные жители неоднократно обращались в администрацию с просьбой отремонтировать переправу, но их жалобы оставались без ответа.
Сегодня утром гружёный КамАЗ, следовавший за мусором, провалился — конструкция не выдержала веса машины. В результате автомобиль «прилег» на бок, застряв на месте.
Ранее «Радио 1» передавало, что 105 многоквартирных домов во Владивостоке остались без электричества из-за аварийного отключения электросетей. Это значит, что неудобной ситуацией столкнулись свыше 29 тысяч человек. В настоящее время специалисты проводят восстановительные работы на повреждённых участках.
Читайте также: