Машина с полицейскими разбилась в ДТП в Москве — видео

Машина с полицейскими разбилась в ДТП на Алтуфьевском шоссе в Москве
В столице на Алтуфьевском шоссе произошло ДТП с участием полицейского автомобиля.
Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва». По информации источника, патрульная машина столкнулась с легковым автомобилем на проезжей части. На месте аварии работают экстренные службы.
Судя по опубликованным кадрам, оба транспортных средства получили серьезные повреждения. У машин смятые кузова, разбитые капоты и бамперы, а обломки разбросало по дороге.
Кроме того, из-за аварии движение на участке оказалось затруднено — один из рядов занял полицейский автомобиль.
