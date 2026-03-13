Массовое ДТП затруднило движение транспорта в Москве
В Москве из-за ДТП оказалось затрудненным движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Авария с участием нескольких автомобилей произошла на Северо-Восточной хорде в районе пересечения с Открытым шоссе. На месте работают оперативные службы, обстоятельства инцидента и данные о возможных пострадавших уточняются.
По информации Дептранса, затор в районе происшествия растянулся на 3,8 километра. Водителям рекомендуют заранее выбирать маршруты объезда.
Ранее сообщалось, что в Троицке при лобовом столкновении автобуса с такси пострадали десять человек, включая беременную женщину и ребёнка. Последнего доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, на месте работали пять бригад скорой помощи.
