В Ставропольском крае случилось смертельное ДТП с тремя пострадавшими
В Ставропольском крае в результате столкновения автомобилей погибли два человека, ещё трое пострадали. Об этом пишет пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла днём 18 марта на участке трассы «Астрахань-Элиста-Ставрополь» в Петровском округе. По предварительным данным, на пересечении дорог водитель «Лады Весты» при повороте налево не уступил дорогу встречной «Ладе Гранте», что привело к столкновению.
Удар оказался смертельным для двоих находившихся в «Гранте» — 27-летние водитель и пассажирка, жители Красногвардейского округа, погибли на месте. Трёхлетний пассажир этой же машины получил травмы, также пострадали 75-летний водитель и 39-летний пассажир «Весты». Всех троих доставили в Петровскую больницу.
В Госавтоинспекции отметили, что ребёнка перевозили без детского автокресла. Мужчина, который находился за рулем «Весты», имеет 30-летний стаж вождения, ранее он не привлекался за грубые нарушения ПДД. Проводится проверка на факт возможного опьянения, обстоятельства ДТП устанавливаются.
