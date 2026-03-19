Шестилетний ребёнок погиб в ДТП с легковушкой и грузовиком в Иркутской области
В Иркутской области в ДТП с участием легковушки и грузовика погиб шестилетний ребёнок, трое взрослых пострадали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Авария произошла на 1311-м километре федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» в Нижнеудинском районе. По предварительным данным, водитель Honda Fit выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом Volvo. От удара несовершеннолетний мальчик скончался на месте.
Два пассажира и водитель Honda с травмами доставлены в больницу. Водитель грузовика не пострадал. В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства происшествия.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Ставропольском крае в результате столкновения машин погибли два человека, ещё трое пострадали. Авария произошла днём 18 марта на участке трассы «Астрахань-Элиста-Ставрополь» в Петровском округе.
