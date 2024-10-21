В Мытищах нетрезвая автоледи повредила десять автомобилей и скрылась с места ДТП

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В подмосковных Мытищах автоледи в состоянии сильного алкогольного опьянения повредила десять автомобилей во дворе и скрылась с места ДТП. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Московской области в своём Telegram-канале.
Отмечается, что авария произошла в понедельник в одном из мытищинских дворов. Женщина 1991 года с внешними признаками сильного алкогольного опьянения, находясь за рулём своего автомобиля KIA, повредила десять припаркованных машин, после чего скрылась с места аварии. В результате ДТП никто не пострадал.
Правоохранителям удалось оперативно установить личность правонарушительницы, после чего её доставили в отдел полиции. В отношении задержанной составлены административные протоколы по статьям о невыполнении требований о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и невыполнении обязанностей в связи с ДТП.
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Анастасия Чинкова