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В Мытищах нетрезвая автоледи повредила десять автомобилей и скрылась с места ДТП

21 октября 2024, 19:54
Фото: iStock/artolympic

Фото: iStock/artolympic

В подмосковных Мытищах автоледи в состоянии сильного алкогольного опьянения повредила десять автомобилей во дворе и скрылась с места ДТП. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Московской области в своём Telegram-канале.


Отмечается, что авария произошла в понедельник в одном из мытищинских дворов. Женщина 1991 года с внешними признаками сильного алкогольного опьянения, находясь за рулём своего автомобиля KIA, повредила десять припаркованных машин, после чего скрылась с места аварии. В результате ДТП никто не пострадал.

Правоохранителям удалось оперативно установить личность правонарушительницы, после чего её доставили в отдел полиции. В отношении задержанной составлены административные протоколы по статьям о невыполнении требований о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и невыполнении обязанностей в связи с ДТП.

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В Судане сбили грузовой самолёт, на борту которого могли быть россияне
21 октября 2024, 20:29

Фото: iStock/porpeller

Посольство России в Судане совместно с властями страны выясняет обстоятельства крушения грузового самолёта, на борту которого могли находиться россияне. Об этом дипмиссия РФ сообщила в своём Telegram-канале.
Отмечается, что представители Сил быстрого реагирования сообщили о крушении грузового самолёта на западе Судана. Они утверждают, что судно было сбито. На его борту могли находиться граждане России.

Посольство РФ вместе с суданскими властями разбирается в произошедшем. При этом ситуация и поведение проверки осложнены тем, что самолёт упал в охваченном боевыми действиями Дарфуре.

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#посольство
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В Иванове арестовали женщину, залившую водой Вечный огонь
21 октября 2024, 19:57

Фото: istockphoto/Paha_L

В Иванове арестована местная жительница, потушившая Вечный огонь у мемориала «Памятник Героям фронта и тыла в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов». Суд назначил женщине психиатрическую экспертизу.
Инцидент произошёл 2 октября, передаёт «Лента.ру» со ссылкой на Следственное управление СК России по Ивановской области. Женщина залила пламя Вечного огня, расположенного на Шереметьевском проспекте. Нарушительницу задержали, суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

В отношении жительницы Иванова возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ (публичное осквернение символов воинской славы России). По уголовному делу назначены все необходимые экспертизы, в том числе психиатрическая.

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#вечный огонь
#ивановская область
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В Петербурге погиб водитель упавшей на железнодорожные пути фуры
21 октября 2024, 19:25

Фото: istockphoto/trendobjects

В Санкт-Петербурге на Кольцевой автодороге (КАД) тягач с полуприцепом сначала врезался в силовое ограждение в районе Московского шоссе, а затем рухнул на железнодорожные пути и загорелся. Водитель грузовика погиб.
О происшествии рассказали в пресс-службе регионального управления МВД РФ. Инцидент произошёл в Пушкинском районе на путепроводе над Витебским проспектом. Водитель фуры не справился с управлением и врезался в силовое ограждение. В результате удара его выбросило из кабины, а грузовик рухнул на железнодорожные пути внизу. От полученных травм мужчина скончался на месте, а машина загорелась.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Личность погибшего водителя устанавливается. Прокуратура Пушкинского района контролирует установление всех обстоятельств и подробностей случившегося.

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#машина
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В Москве упал 25-метровый башенный кран
25-метровый башенный кран упал в Москве вместе с рабочим
21 октября 2024, 18:29

Фото: istock/Iulianna Est

В Москве упал башенный кран, при этом пострадал один человек. Инцидент на стройке случился 21 октября на севере столицы, возле дома № 6 на улице Ангарская.
По данным экстренных служб, кран рухнул вместе с рабочим. Телеграм-канал «112» сообщил, что в кабине крана находился машинист, который выжил, но серьезно пострадал. Сообщается, что у мужчины закрытая черепно-мозговая травма, переломы позвоночника и ребер. Сейчас он находится в больнице.



По информации очевидцев, высота крана составляла 25 метров. Судя по опубликованным в соцсетях видео, кран рухнул на строящийся дом.

По факту случившегося началась проверка. По какой причине упала строительная техника и кто виноват будут выяснять правоохранительные органы.

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16-летний Адам Кадыров очередями из пулемёта нарисовал в небе сердечко — видео
16-летний Адам Кадыров очередями из пулемёта нарисовал в небе сердечко
21 октября 2024, 18:15

Ахмат, Хамзат и Адам Кадыровы (РИА Новости/Владиимир Астапкович)

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова и глава его Службы безопасности Адам Кадыров очередями из пулемёта начертил в небе цифру 13, заключённую в сердечко. Он стрелял трассирующими пулями.
Соответствующий видеоролик опубликовал телеграм-канал «Грозный Информ». На кадрах видно, как юный Кадыров палит в небо из ручного пулемёта трассерами, от которых остаются видимые светящиеся следы в воздухе. Пост сопровождается восхищённо-ироничной надписью о том, что сын главы республики продемонстрировал «уникальный подход к созданию символов в небе».

Что именно означают «пулемётные» символы, не уточняется. Не исключено, что цифры 1 и 3 могут обозначать порядковые номера букв А и С в латинском алфавите и символизируют инициалы дедушки Ахмата-Хаджи или самого Адама Кадырова.






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В Иваново женщина залила водой Вечный огонь
В Иваново задержали женщину, которая залила водой Вечный огонь
21 октября 2024, 18:07

Фото: istock/alekc79

В Иваново арестовали женщину, которая залила водой Вечный огонь в начале октября. Сейчас в инциденте разбираются следователи СКР по Ивановской области. Женщине вменили публичное осквернение символов воинской славы России — статья 354.1 УК.
По данным следствия, утром 2 октября местная жительница залила водой пламя Вечного огня на мемориале, посвященном героям Великой Отечественной войны. Все случилось на проспекте Шереметевском в Иваново.
«По делу назначили все необходимые экспертизы, включая психиатрическую. Проводятся следственные действия для сбора доказательств», — сообщили в региональном СК.

Обвиняемая сейчас под стражей. По части 3 статьи 354.1 УК ей грозит до трех миллионов рублей штрафа либо три года колонии.

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#вечный огонь
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#нацизм
#уголовное дело
#ивановская область
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В США женщина сожгла дом вместе с любовником и наблюдала за пожаром, сидя в кресле
В США женщина сожгла дом с любовником, который не пустил ее в туалет
21 октября 2024, 15:58

Фото: istock/Yevhen Smyk

В Далласе, штат Техас, произошёл пожар, в результате которого погиб мужчина и три собаки. Все случилось из-за того, что женщина, Мирса Лопес, не смогла зайти в туалет к своему знакомому, Гэри Фишеру, и спалила его дом. Об инциденте сообщает Fox News.
Лопес и Фишер были в романтических отношениях. В тот день она хотела зайти в туалет к любовнику, но тот отказался впускать даму. Разгневанная Лопес решила отомстить. Она подожгла пластиковый пакет и бросила между машиной и домом Фишера. Мужчина спал, когда начался пожар. А Лопес сидела в кресле на улице неподалеку и наблюдала, как горит ее любовник вместе с домом.

Пока пожарные прибыли на место, пламя успело перекинуться на соседние трейлеры. В итоге от огня пострадали не только четыре дома, но и четыре автомобиля. Лопес арестовали. Ей предъявили обвинения в поджоге, убийстве человека и собак.

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#смерть
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В Челябинске арестовали мужчину, схватившего за волосы одноклассницу дочери
21 октября 2024, 15:57

Фото: iStock/Fedorovekb

В школе, которая расположена в Центральном районе Челябинска, мужчина схватил девочку за волосы. Об этом информирует «Лента.ру» со ссылкой на главное управлении МВД России по Челябинской области.
Родители пострадавшей обратились в правоохранительные органы, сообщив, что неизвестный мужчина схватил их дочь за волосы, что вызвало у нее физическую боль.

Злоумышленника удалось идентифицировать — им оказался местный житель. В отношении него был составлен административный протокол по статье 6.1.1 («Побои») КоАП РФ. Как уточняет «74.ru», нападавший является отчимом одной из одноклассниц пострадавшей. Причину своих действий он объяснить не смог.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали членов банды, незаконно добывавших золото на территории нескольких регионов России. При обыске у них были изъяты золотые слитки и самородки массой 41 килограмм, стоимость которых составила более 300 миллионов рублей.

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#рф
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В Ростовской области беспилотник запутался в проводах и напугал местных жителей
21 октября 2024, 15:36

Фото: iStock/sommersby

В Азове Ростовской области беспилотник зацепился за провода и напугал местных жителей. Кадры публикует Telegram-канал Don Mash.
По данным издания, местные жители сначала пожаловались на то, что в домах в районе улицы Мирошниченко пропал свет. Однако позже приехали полицейские и призвали людей эвакуироваться. Оказалось, что в проводах запутался дрон.

Официально данную ситуацию власти не комментировали.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 БПЛА над 4 регионами Российской Федерации. Одиннадцать вражеских беспилотных летательных аппаратов были перехвачены над территорией Ростовской области, четыре – над территорией Брянской области, два – над территорией Курской области, а также один – над территорией Орловской области.

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