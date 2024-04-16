Машина с возвращавшимися из зоны СВО военными утонула в реке под Воронежем

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Автомобиль с возвращавшимися из зоны СВО военными утонул в реке Дон в Бокучарском районе Воронежской области. Об этом сообщает «РИА Воронеж».
По предварительным данным, машина с военными, направлявшимися домой в отпуск, съехал с понтонного моста. По словам местных жителей, на нём отсутствовали ограничительные знаки, поэтому водитель мог не знать, что сооружение в данный момент убрано.
Отмечается, что военные направлялись в Чувашию. Их родственники 9 апреля стали переживать, поскольку перестали выходить с ними на связь. Последний раз связь с мужчинами была осуществлена, когда они въезжали на платный участок дороги М-4 «Дон». В настоящее время о судьбе бойцов ничего не известно.
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