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Машина с возвращавшимися из зоны СВО военными утонула в реке под Воронежем

В Воронежской области утонуло авто с возвращавшимися из зоны СВО бойцами
16 апреля 2024, 09:58
Фото: iStock/Omnesolum

Фото: iStock/Omnesolum

Автомобиль с возвращавшимися из зоны СВО военными утонул в реке Дон в Бокучарском районе Воронежской области. Об этом сообщает «РИА Воронеж».


По предварительным данным, машина с военными, направлявшимися домой в отпуск, съехал с понтонного моста. По словам местных жителей, на нём отсутствовали ограничительные знаки, поэтому водитель мог не знать, что сооружение в данный момент убрано.

Отмечается, что военные направлялись в Чувашию. Их родственники 9 апреля стали переживать, поскольку перестали выходить с ними на связь. Последний раз связь с мужчинами была осуществлена, когда они въезжали на платный участок дороги М-4 «Дон». В настоящее время о судьбе бойцов ничего не известно.

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#сво
#автомобиль
#военные
#отпуск
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Вычислен админ скандального Telegram-канала, призывавший истреблять украинцев
Силовики вычислили призывавшего убивать украинцев админа канала «Утро Дагестана»
16 апреля 2024, 11:18

Фото: iStock/PUGUN SJ

Российские силовики вычислили одного из администраторов скандального Telegram-канала «Утро Дагестана». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что админом оказался 36-летний житель Махачкалы Магомед. Он выдавал себя за бойца СВО и рассказывал, как постоянно пытает пленных украинских военных. Также он призывал истреблять и отдавать в рабство женщин, детей и пожилых людей из Украины.

По оценке экспертов, все эти посты направлены на возбуждение ненависти и вражды и унижают человеческое достоинство по национальному признаку.

В отношение Магомеда Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

В прошлом году, 14 ноября, МВД России объявило в розыск другого администратора этого канала Абакара Абакарова.

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#telegram
#следственный комитет
#дагестан
#украина
#призыв
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ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка
16 апреля 2024, 10:41

Фото: iStock/Berkut_34

ФАС возбудила дело против Альфа-банка из-за нарушений в рекламе ипотеки. Об этом ведомство сообщило на своём сайте.
Отмечается, что речь идёт о неуказании в рекламе существенных условий, которые влияют на стоимость кредита.

С соответствующей жалобой в антимонопольную службу обратился россиянин. Он пожаловался на рекламу банка по радио, где сообщалось, что ставка по ипотеке составляет 5,6%, а лимит при покупке квартиры в новостройке — до 30 миллионов рублей. При этом в рекламе не были указаны иные условия, такие как срок, пределы процентной ставки, наличие первоначального взноса.

Также в рекламе было указано, что ипотека от Альфа-банка является лучшей в России. При этом объективные критерии сравнения услуги с предложениями других банков отсутствовали.

В ФАС подчеркнули, что такая реклама может вводить потребителей в заблуждение и, вероятно, содержит признаки нарушения закона о рекламе. Теперь ведомство проведёт оценку рекламы Альфа-банка, после чего, в случае установления вины, на компанию будет наложен штраф.

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#фас
#банк
#реклама
#закон
#нарушение
#проверка
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ФСБ задержала мужчину, взорвавшего авто экс-сотрудника СБУ Прозорова
16 апреля 2024, 10:08

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудниками ФСБ задержан россиянин, который по заданию украинских спецслужб заминировал и подорвал автомобиль бывшего сотрудника службы безопасности Украины (СБУ) в Москве. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
Напомним, что в прошлую пятницу автомобиль экс-подполковника СБУ Василия Прозорова был подорван в Москве. Сам мужчина получил незначительные травмы.

По данным, следствия задержанный мужчина 1983 года рождения после начала СВО уехал на Украину, где в октябре прошлого года был завербован сотрудником СБУ. По заданию куратора, который действовал по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка, задержанный прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал его и заминировал автомобиль.

По данному факту ГУСК РФ по городу Москве возбудило уголовное дело о покушении на убийство, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или устройств.

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#фсб
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#автомобиль
#сбу
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ВСУ попытались атаковать Россию с применением воздушного шара
Минобороны: над Курской областью сбит украинский воздушный шар
16 апреля 2024, 10:00

Фото: iStock/vladj55

ВСУ осуществили попытку атаки российской территории с применением воздушного шара, об этом сообщает Минобороны РФ.
Малоразмерный воздушный шар был уничтожен системой ПВО над территорией Курской области.

В результате происшествия жертв и разрушений нет. По информации ведомства, Украина выпустила снаряд около 08:15 по мск.

Также ВСУ пытались совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа в Белгородской области. Около 09:00 по мск дрон противника был уничтожен.

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#происшествия
#всу
#пво
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В Подмосковье ребёнок напал на маму с ножом и оказался в психбольнице
16 апреля 2024, 09:27

Фото: iStock/tatyana_tomsickova

В Подмосковье пятиклассник попал в психиатрическую больницу после того, как напал на свою маму с ножом. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что инцидент произошёл в минувшее воскресенье. 29-летняя мама заставляла своего 12-летнего сына сделать домашнее задание, которое было задано ещё в пятницу. Это сильно не понравилось ребёнку, который схватил на кухне нож, стал кричать и угрожать маме, что убьёт сначала её, а потом себя, если она не отстанет от него.

В результате мать вызвала скорую помощь и полицейских. Мальчика госпитализировали в психиатрическую больницу.

В настоящее время врачи обследуют ребёнка на наличие каких-либо отклонений, а полицейские разбираются в произошедшей ситуации.

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В Павловском Посаде задержали супругов, организовавших нарколабораторию в частном доме
16 апреля 2024, 09:20

Фото: iStock/tatyana_tomsickova

Мужа и жену, подозреваемых в нелегальном обороте наркотиков, задержали полицейские в Павловском Посаде, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В арендованном доме, расположенном недалеко от деревни Васютино, супруги создали лабораторию по производству мефедрона. В жилом помещении и хозяйственных постройках полицейские обнаружили 14 контейнеров в порошком и кристаллическим веществом, а также 111 канистр с различными жидкостями», — говорится в сообщении.
Экспертиза показала, что вещество в контейнерах содержит в себе мефедрон. Общая масса обнаруженного наркотика составила более 43 кг. Кроме того, в 37 проверенных канистрах оказался прекурсор для производства мефедрона. Остальное изъятое вещество будет проверено в ходе следствия.

Задержанные рассказали, что начать криминальный бизнес им предложил неизвестный через один из мессенджеров.

Против супругов завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Приготовление к преступлению».

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Жителей тюменского Ишима просят срочно эвакуироваться из-за критического подъема воды

В суд поступило дело члена-корреспондента РАН о финансировании экстремизма

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#павловский посад
#наркотики
#лаборатория
#криминал
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Жителей тюменского Ишима просят срочно эвакуироваться из-за критического подъема воды
Власти: на реке Ишим критический подъем воды, жителей призвали эвакуироваться
16 апреля 2024, 06:35

Wheatfield

Жителей города Ишима в Тюменской области призвали немедленно эвакуироваться из-за критического подъема уровня воды в реке. Как сообщает Телеграм-канал правительства региона, гражданам были разосланы соответствующие оповещения.
«Жителям Ишима в 6 часов утра (04:00 мск — прим. ред) пришли СМС-сообщения с призывом срочно эвакуироваться из домов, которые могут оказаться в зоне подтопления. На реке Ишим идет критический подъем воды», — сказано в сообщении.
В Ишиме живёт порядка 67 тысяч человек, город расположен на левом берегу одноимённой реки.

В Тюменской области в восьми поселениях в связи с паводком объявлена эвакуация. Власти ждут исторического максимума подъема уровня воды в реках, сообщил губернатор Александр Моор.

До этого сообщалось, что в Бурятии затопило десятки домов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#смс
#река
#половодье
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В суд поступило дело члена-корреспондента РАН о финансировании экстремизма
В суд поступило дело об экстремизме на ученого РАН Абрамова
16 апреля 2024, 06:17

Vladimir Cetinski

В суд поступило уголовное дело в отношении член-корреспондента РАН, бывшего главы Института программных систем в Переславле-Залесском Сергея Абрамова по делу о финансировании экстремизма. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Ярославского областного суда.
«Уголовное дело в отношении Сергея Абрамова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ, поступило в Переславский районный суд Ярославской области», — сказано в сообщении суда.
По данной статье предусмотрено максимальное наказание до 8 лет тюремного заключения, а в случае использования служебного положения — до 10 лет.

Сообщается, что судебное заседание еще не назначили.

Напомним, 10 апреля 2023 года правоохранители пришли с обыском к Абрамову, после чего он несколько суток провел в Следственном изоляторе и затем был помещен под домашний арест.

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В суд подали апелляцию по приговору террористке Дарье Треповой*
В Апелляционный военный суд поступили жалобы на приговор Треповой*
16 апреля 2024, 05:33

Фото: РИА Новости / Алексей Даничев

В Апелляционный военный суд оступили жалобы защиты и апелляционное представление прокуратуры на приговор Дарье Треповой*. Об этом информирует РИА Новости.
«В суд поступили апелляционные жалобы адвокатов и апелляционное представление прокурора Генеральной прокуратуры РФ», — сообщил изданию источник в суде.
Отмечается, что дату рассмотрения еще не назначили.

Наполним, 2 апреля 2023 года в петербургском кафе произошел теракт. В ходе творческого вечера Трепова* вручила начиненную взрывчаткой статуэтку военному корреспонденту Владлену Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин), а через пару минут в здании произошел взрыв. Преступница была задержана на следующий день.

25 января 2024 года террористку приговорили к 27 годам колонии общего режима и штрафу в размере 600 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что последний фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал арест. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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