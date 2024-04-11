Несовершеннолетняя девушка украла у раненого бойца СВО три миллиона рублей

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Несовершеннолетняя девушка похитила у участника СВО крупную сумму денег, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Свердловской области.
Российский боец получил выплату за ранение в зоне спецоперации. Его несовершеннолетняя знакомая, воспользовавшись тем, что имеет доступ к его банковским картам и личному кабинету банка, перевела на свой счет почти три миллиона рублей. Девушка вину не признает.
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту кражи. В настоящее время материалы уже переданы в суд. Преступление квалифицированно как кража в особо крупном размере.
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