Смертельное ДТП с «Газелью» унесло жизни трех человек в Ульяновской области
В Ульяновской области произошло смертельное ДТП с участием внедорожника Haval Jolion и коммерческого автомобиля «ГАЗель NEXT». Авария случилась днём 7 июля.
По предварительным данным регионального УМВД, около 13:10 по московскому времени водитель Haval Jolion выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с «ГАЗелью». В результате удара водитель и двое пассажиров легковушки скончались на месте до прибытия скорой помощи.
Ещё одну пассажирку — несовершеннолетнюю девочку — госпитализировали, её доставляют в медицинское учреждение. Информации о состоянии ребёнка пока не поступало.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия. На месте работают правоохранители и экстренные службы.
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