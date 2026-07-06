Массовое ДТП произошло на четвертом километре МКАД — Дептранс
На внешней стороне четвертого километра МКАД, перед съездом на Носовихинское шоссе, произошло столкновение нескольких автомобилей. Об этом стало известно вечером, 6 июля.
Как сообщили в столичном департаменте транспорта, обстоятельства аварии и данные о пострадавших уточняются. В настоящий момент на внутренней стороне магистрали в направлении съезда 5А образовался затор протяженностью 5,5 километра — проезд возможен по пяти полосам из шести.
Ранее родственники и друзья российского туриста, тяжело пострадавшего в ДТП во Вьетнаме, организовали сбор средств на его лечение. Как сообщила РИА Новости знакомая пострадавшего по имени Валентина, 2 июля мужчина по имени Алексей попал в крупную аварию и с тех пор находится в реанимации в состоянии комы.
Врачи провели операцию на головном мозге для удаления гематом, однако значительного улучшения состояния пациента не достигли. По словам друга госпитализированного, россиянин в последнее время проживал во Вьетнаме и не имеет там местных родственников.
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